Преимущества электронного рецепта





29 сентября 2015 года стало началом новой эры в медицинском обслуживании – в этот день в поликлиниках начали выдавать электронные рецепты. Данная система была внедрена Министерством здравоохранения, чтобы уменьшить объемы бумажного документооборота и иметь всю информацию о продаже лекарств и выписке льготных рецептов. На тот момент пилотный проект проходил «обкатку» в четырех поликлиниках Минска.

Сегодня подобная практика – обычное явление. Электронные рецепты внедряются во всех учреждениях здравоохранения, в том числе и в Буда-Кошелевской центральной районной больнице, куда я и отправилась выяснить, что такое электронный рецепт, узнать, как он изменит жизнь врачей и пациентов, а заодно и самой получить себе в пользование пластиковую медицинскую карточку. Я заранее знала, что за получением этой карты можно обратиться абсолютно к любому специалисту, и, выбрав самый простой вариант, отправилась на прием к своему участковому терапевту Алле Хвесько, которая и рассказала мне об этом новшестве в электронном здравоохранении.

– Чтобы получить в пользование электронный рецепт, пациент приходит с паспортом в поликлинику, медработник сверяет паспортные данные пациента с информацией в электронной базе. Карточку с его фамилией подносят к специальному сканеру, который считывает штрих-код и автоматически заносит его в электронную амбулаторную карту пациента. Затем пациенту необходимо поставить свою подпись под согласием об использовании карты медицинского обслуживания и передаче ограниченной персональной информации о нем по каналам связи, после чего пациенту вручают карту. Врач на приеме назначает пациенту лекарство, вписывает его название на компьютере в окошке «Рецепты» или «Льготные рецепты» в электронной амбулаторной карте. Эта информация сразу же поступает на сервер аптечной сети. Пациент приходит в аптеку, которая работает с электронными рецептами, отдает провизору выданную в поликлинике пластиковую карточку. Ее подносят к сканеру – и на экране компьютера появляется название выписанного лекарства, его количество и дозировка. Если пациента все устраивает, он оплачивает лекарство и забирает карточку. Факт покупки автоматически фиксируется в памяти карты, – рассказала Алла Александровна.





Безусловно, нельзя не отметить и бесспорные преимущества электронного рецепта. Во-первых, врачи экономят время, не отвлекаются на распечатку бумажного рецепта и могут больше пообщаться с пациентами. Во-вторых, от врача уже не скроешь и не забудешь, какие лекарства назначались раньше, покупали вы их или нет. Кроме того, у контролирующих органов будет полная информация об обороте лекарств, в том числе и по льготным рецептам. Ну и, пожалуй, самым большим плюсом является скидка в 5% на все белорусские препараты и 1% на зарубежные.

Вот так всего за 15 минут – стандартное время приема у врача – я стала обладателем пластиковой медицинской карточки, и тем, кто еще этого не сделал, советую как можно быстрее последовать моему примеру. Как рассказала главный врач УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Жанна Евтухова, в распоряжении Буда-Кошелевского района находится 10000 электронных карт, которые выдаются пациентам на бесплатной основе. На сегодняшний день уже 5000 жителей получили пластиковую медицинскую карточку.

Кстати, в перспективе электронная медицинская карта должна полностью заменить бумажную. В Министерстве здравоохранения Беларуси сейчас занимаются вопросом перевода государственных медицинских учреждений на системы электронных амбулаторных карт. Эта тема навеяна временем. Согласитесь, простаивая дополнительные очереди в регистратуру, чтобы заказать собственную карточку, пациенты невольно задумываются о целесообразности такого времяпрепровождения. Тем более, что на дворе все-таки XXI век, и электроника добралась даже до самых отдаленных населенных пунктов. Поэтому, вероятнее всего, в скором времени электронное здравоохранение прочно войдет в нашу повседневную жизнь.

Пять фактов об электронном рецепте на пластиковой карте:

— пластиковая карта для электронных рецептов похожа на банковскую, но пин-кода она не требует. На ней написаны фамилия, имя и отчество владельца и номер из 16 цифр со штрих-кодом;

— купить назначенное вам лекарство с этой картой может ваш родственник или доверенное лицо;

— на прием к врачу ее брать необязательно;

— купить лекарство по электронному рецепту можно пока только в аптеках сети «Белфармация», однако в перспективе в данной сети могут оказаться и коммерческие аптеки;

— психотропные и наркотические препараты по электронным рецептам не продаются.

Марина КРАСНИК.

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