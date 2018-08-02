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Железнодорожный вокзал предстанет в новом облике

03.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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– Сейчас ведутся ремонтные работы в помещении касс и зале ожидания, продажа билетов производится в пригородных кассах, – прокомментировал начальник станции Борисов С.П. Мацкевич. – Внутренний облик вокзала изменится полностью – будет выполнен современный дизайн с применением новейших строительных материалов. Коснутся перемены и фасада здания, покраску которого произведут в новой цветовой гамме. Планируемая дата открытия вокзала – 7 ноября этого года.

Также рассматривается вопрос реконструкции пешеходного моста или строительства подземного тоннеля. Если остановятся на первом варианте, то мост будет крытым с подъемниками для малоподвижных граждан. К слову, уже сейчас в списке услуг железнодорожного вокзала значится помощь при посадке и высадке из поездов, доставка к автомобилю инвалидов при помощи специального кресла.

Внешний облик изменит не только вокзал, но и привокзальная площадь. Сейчас, до начала ее реконструкции, подготавливаются подземные коммуникации, идет замена теплотрассы.

Перемены ждут и остановочный пункт «Печинский». Уже ведутся изыскательские работы по определению надежности фундамента ныне существующего павильона. Если он окажется хорошим, то произведут его реконструкцию. В противном случае снесут павильон, а на его месте появится новый. Все работы планируют произвести в 2018-м. Также в этом году рассмотрят вопрос строительства путепровода в районе Зеленого городка. В 2019-м на остановочном пункте «Печинский» заменят асфальт на тротуарную плитку.

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
 
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