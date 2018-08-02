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Бесконтактные троллейбусы выехали на маршруты в Витебске
03.08.2018 15:12 — Новости Общества | Tut.by
Всего по лизингу предприятие получило четыре новых машины производства «Белкоммунмаш», оборудованных мощными литий-ионными батареями. Аккумуляторы заряжаются во время движения от контактной сети. Время полной зарядки — 15 минут. Такая скорость обеспечивается в том числе за счет дополнительных зарядных станций.
Новые троллейбусы будут курсировать по разным городским маршрутам — чаще там, где нет контактной сети.
Узнать новичков можно по опущенным «рожкам» и маневренности, как у обычного пассажирского транспорта. Проехать на батарейке такой троллейбус может 15 км, то есть фактически полный маршрут. Половину своего рабочего времени новые машины будут ездить на автономном ходу, вторую — как обычные троллейбусы.
Еще одна особенность транспорта — наличие систем видеонаблюдения. Две камеры высокого разрешения пишут то, что происходит в салоне, две — на дороге впереди и сзади. Подобным апгрейдом могут похвастаться 20 единиц в троллейбусном парке города. Со временем системами видеонаблюдения планируют оборудовать все машины.
«Первые впечатления о новых троллейбусах от водителей и пассажиров самые положительные. Посмотрим, как они зарекомендуют себя дальше: для серьезных выводов надо накопить хотя бы 10 тысяч км пробега. А в перспективе планируем увеличить их количество», — отметил Дмитрий Савчиц.
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Узнать новичков можно по опущенным "рожкам" и маневренности, как у обычного пассажирского транспорта. Проехать на батарейке такой троллейбус может 15 км, то есть...
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