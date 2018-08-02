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Бесконтактные троллейбусы выехали на маршруты в Витебске

03.08.2018 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Троллейбусы на аккумуляторных батареях выехали на маршруты в областном центре, сообщил замначальника троллейбусного депо филиала «Городской электрический транспорт Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» Дмитрий Савчиц.


Скриншот кадра телесюжета ТРК "Витебск"

Всего по лизингу предприятие получило четыре новых машины производства «Белкоммунмаш», оборудованных мощными литий-ионными батареями. Аккумуляторы заряжаются во время движения от контактной сети. Время полной зарядки — 15 минут. Такая скорость обеспечивается в том числе за счет дополнительных зарядных станций.

Новые троллейбусы будут курсировать по разным городским маршрутам — чаще там, где нет контактной сети.

Узнать новичков можно по опущенным «рожкам» и маневренности, как у обычного пассажирского транспорта. Проехать на батарейке такой троллейбус может 15 км, то есть фактически полный маршрут. Половину своего рабочего времени новые машины будут ездить на автономном ходу, вторую — как обычные троллейбусы.

Еще одна особенность транспорта — наличие систем видеонаблюдения. Две камеры высокого разрешения пишут то, что происходит в салоне, две — на дороге впереди и сзади. Подобным апгрейдом могут похвастаться 20 единиц в троллейбусном парке города. Со временем системами видеонаблюдения планируют оборудовать все машины.

«Первые впечатления о новых троллейбусах от водителей и пассажиров самые положительные. Посмотрим, как они зарекомендуют себя дальше: для серьезных выводов надо накопить хотя бы 10 тысяч км пробега. А в перспективе планируем увеличить их количество», — отметил Дмитрий Савчиц.

Троллейбусный парк Витебска включает 94 троллейбуса. Из них 69 ежедневно по будням выходят на 11 городских маршрутов, средняя протяженность которых — 10 км. Исключение составляет маршрут № 4, охватывающий областной центр практически полностью.

Трудовой коллектив депо — около 450 человек, а всего филиала «Городской электрический транспорт Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» — 1,3 тысячи человек.

 
Теги: Витебск
 
 
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Узнать новичков можно по опущенным "рожкам" и маневренности, как у обычного пассажирского транспорта. Проехать на батарейке такой троллейбус может 15 км, то есть...
 
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