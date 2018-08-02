ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестской области за полгода погибли 18 детей

03.08.2018 15:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С января по июнь 2018 года в Брестской области 18 детей погибли, а 49 получили травмы различной степени тяжести, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Во всех случаях следователями не только детально устанавливаются обстоятельства самого происшествия, но и выясняются условия жизни и воспитания детей.

По статистике областного управления СК, самой распространенной причиной гибели детей стали дорожно-транспортные происшествия. В авариях погибли пятеро несовершеннолетних.

«Кроме того неоднократно фиксировались факты травмирования детей в результате невнимательности самих родителей», — сообщил TUT.BY старший следователь управления процессуального контроля УСК по Брестской области Виктор Жилко.

Так, 3 мая в Березовском районе пострадала годовалая девочка. Как выяснили следователи, ребенок был с мамой на кухне. При этом дочь стояла на стуле возле открытого окна на первом этаже дома. Мама отвлеклась на несколько секунд и услышала крик малышки, которая уже лежала на бетонной дорожке за окном. К счастью, медикам удалось спасти девочку.

Похожий случай произошел в мае в Кобрине. Мама оставила трех детей в комнате на пятом этаже с открытым окном. Трехлетний ребенок залез на стол, зацепился ногой за горшок с цветком и выпал на газонную траву. Мальчик выжил, но получил тяжелые травмы.

По результатам проверок и расследования уголовных дел по фактам травмирования несовершеннолетних следователи области внесли 52 представления. Одно из них было направлено в администрацию базы отдыха в Брестском районе. 20 мая там пострадал 9-летний мальчик. Он отдыхал с родителями на природе. В 19.30 во время игры на волейбольной площадке на него упал деревянный столб, на который крепилась волейбольная сетка. Травмированного мальчика увезли в больницу.

«Как было установлено, причиной произошедшего стала ненадлежащая работа по организации отдыха и контроля за состоянием спортплощадок, а также оставление детей без присмотра взрослых», — рассказал Виктор Жилко.

Собеседник также добавил, что после внесения представлений каждый следователь осуществляет личный контроль исполнения требований на местах.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще 49 получили травмы различной степени тяжести.
 
Новости дня
Новости общества
 
Электроэнергию по льготным тарифам в I полугодии оплачивали 82,5% белорусских семей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика