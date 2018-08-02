В Брестской области за полгода погибли 18 детей

С января по июнь 2018 года в Брестской области 18 детей погибли, а 49 получили травмы различной степени тяжести, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Во всех случаях следователями не только детально устанавливаются обстоятельства самого происшествия, но и выясняются условия жизни и воспитания детей.

По статистике областного управления СК, самой распространенной причиной гибели детей стали дорожно-транспортные происшествия. В авариях погибли пятеро несовершеннолетних.

«Кроме того неоднократно фиксировались факты травмирования детей в результате невнимательности самих родителей», — сообщил TUT.BY старший следователь управления процессуального контроля УСК по Брестской области Виктор Жилко.

Так, 3 мая в Березовском районе пострадала годовалая девочка . Как выяснили следователи, ребенок был с мамой на кухне. При этом дочь стояла на стуле возле открытого окна на первом этаже дома. Мама отвлеклась на несколько секунд и услышала крик малышки, которая уже лежала на бетонной дорожке за окном. К счастью, медикам удалось спасти девочку.

Похожий случай произошел в мае в Кобрине. Мама оставила трех детей в комнате на пятом этаже с открытым окном. Трехлетний ребенок залез на стол, зацепился ногой за горшок с цветком и выпал на газонную траву . Мальчик выжил, но получил тяжелые травмы.

По результатам проверок и расследования уголовных дел по фактам травмирования несовершеннолетних следователи области внесли 52 представления. Одно из них было направлено в администрацию базы отдыха в Брестском районе. 20 мая там пострадал 9-летний мальчик. Он отдыхал с родителями на природе. В 19.30 во время игры на волейбольной площадке на него упал деревянный столб, на который крепилась волейбольная сетка. Травмированного мальчика увезли в больницу.

«Как было установлено, причиной произошедшего стала ненадлежащая работа по организации отдыха и контроля за состоянием спортплощадок, а также оставление детей без присмотра взрослых», — рассказал Виктор Жилко.

Собеседник также добавил, что после внесения представлений каждый следователь осуществляет личный контроль исполнения требований на местах.