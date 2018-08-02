В Гродно мужчина вколол двум девочкам непонятное вещество. СК разбирается в странной истории

На гродненском портале grodno.in появилась история читательницы: неизвестный вколол двум ее дочерям какое-то вещество, а перед этим хотел отвести 5- и 7-летних девочек на крышу. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, а милиция задержала 36-летнего местного жителя.





Правоохранители разбираются в странной истории, которая произошла на улице Дзержинского в Гродно.

По словам матери девочек, все происходило вечером 26 июля. Во дворе, по словам очевидцев, появился мужчина, который наблюдал за детьми. В какой-то момент он предложил девочкам подняться на крышу нового дома, чтобы посмотреть на город с высоты. Когда оказалось, что дверь на чердак закрыта, по словам девочек, мужчина вколол им в вену какое-то вещество. Когда девочки рассказали маме о произошедшем, она вызвала милицию. Сначала правоохранители не поверили женщине, но на лестнице она нашла шприцы и ампулы. После этого милиция начала проверку по данному факту.

Мужчину задержали в тот же вечер на улице Социалистической сотрудники Ленинского РОВД. По словам родителей, мужчина пробыл в изоляторе трое суток, после чего его отпустили.

Мама девочек поговорила с соседями. Одна из мам опознала незнакомца по приметам и подтвердила, что в тот вечер такой мужчина был на площадке. Незнакомец назвался Сергеем, сказал, что работает строителем. По словам родителей, ампулы сейчас находятся на экспертизе.

— Все, что я могу сказать по данному факту, — это то, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Хулиганство». Следователи тщательно разбираются в данном деле. Пока делать какие-то выводы рано, — рассказал TUT.BY официальный представитель Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

По данным пресс-службы УВД Гродненского облисполкома, подозреваемый задержан.