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Пинского неоязычника будут судить за разжигание расовой розни и убийство беременной женщины

03.08.2018 15:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве беременной женщины в Кобрине, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Татуировки на теле обвиняемого. Фото: УСК

11 февраля текущего года на одной из улиц Кобрина, 19-летний житель Пинска нанес 31-летней женщине и ее 39-летнему мужу удары ножом по различным частям тела. Женщина в последующем скончалась в реанимационном отделении учреждения здравоохранения. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь.

При проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено, что женщина была беременна. Ребенка спасти не удалось.

Обвиняемый со своими жертвами до совершения преступления знаком не был.

В ходе проведения на основании постановления о назначении экспертизы, вынесенного следователем по уголовному делу, исследований телефона, ноутбука и иных носителей информации обвиняемого экспертами УГКСЭ по Брестской области были восстановлены и извлечены: история посещения интернет-ресурсов, фото- и видеоматериалы, которые были проанализированы следствием и приобщены к материалам уголовного дела.

Во время предварительного расследования следователи установили, что фигурант, с использованием страниц в социальных сетях, активно занимался пропагандой экстремистских действий, националистической идеологии и возбуждения национальной и религиозной розни.

Также обвиняемый на своей странице в одной из социальных сетей хранил в общем доступе видеоролики порнографического характера.

Правоохранители также установили еще одну потерпевшую от действий обвиняемого — 17-летнюю девушку. Установлено, что парень в начале декабря 2017 года, находясь в дизель-поезде сообщением «Брест-Лунинец», совершил в отношении девушки и ее брата хулиганские действия.

19-летнему пинчанину предъявили обвижение в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни, изготовлении и распространении порнографических материалов, хулиганстве, убистве с отягчающими обстоятельствами и покушении на убийство. Ранее он судим не был.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Ранее в репортаже ОНТ озвучивалась информация, что на теле парня были «многочисленные татуировки в виде свастики». В беседе с TUT.BY знакомые задержанного эту информацию не подтвердили. По их словам, на теле парня действительно была татуировка, но не свастика, а символ неоязычников «коловрат» на предплечье.

 
Теги: Брест
 
 
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Его также обвиняют в хулиганстве и распространении порнографии.
 
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