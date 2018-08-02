|
Пинского неоязычника будут судить за разжигание расовой розни и убийство беременной женщины
03.08.2018 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве беременной женщины в Кобрине, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
11 февраля текущего года на одной из улиц Кобрина,
При проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено, что женщина была беременна. Ребенка спасти не удалось.
Обвиняемый со своими жертвами до совершения преступления знаком не был.
В ходе проведения на основании постановления о назначении экспертизы, вынесенного следователем по уголовному делу, исследований телефона, ноутбука и иных носителей информации обвиняемого экспертами УГКСЭ по Брестской области были восстановлены и извлечены: история посещения интернет-ресурсов, фото- и видеоматериалы, которые были проанализированы следствием и приобщены к материалам уголовного дела.
Во время предварительного расследования следователи установили, что фигурант, с использованием страниц в социальных сетях, активно занимался пропагандой экстремистских действий, националистической идеологии и возбуждения национальной и религиозной розни.
Также обвиняемый на своей странице в одной из социальных сетей хранил в общем доступе видеоролики порнографического характера.
Правоохранители также установили еще одну потерпевшую от действий обвиняемого — 17-летнюю девушку. Установлено, что парень в начале декабря 2017 года, находясь в дизель-поезде сообщением «Брест-Лунинец», совершил в отношении девушки и ее брата хулиганские действия.
19-летнему пинчанину предъявили обвижение в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни, изготовлении и распространении порнографических материалов, хулиганстве, убистве с отягчающими обстоятельствами и покушении на убийство. Ранее он судим не был.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Ранее в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его также обвиняют в хулиганстве и распространении порнографии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)