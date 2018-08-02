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Останки героя, погибшего летом 42-го, переданы родственникам из Витебской области
03.08.2018 15:05 — Новости Общества | БT
Также сегодня родственникам лейтенанта Николая Ивлева были переданы его личные вещи, нарукавные нашивки офицера и компас. Завтра останки героя будут похоронены в поселке Езерище Витебской области рядом с могилой его жены.
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Возвращение домой спустя 76 лет. Сегодня останки лейтенанта Николая Ивлева, погибшего летом 42-го, были переданы его родственникам из Витебской области. Все это...
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