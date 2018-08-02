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Спасатели призывают не нарушать правила поведения на воде

03.08.2018 00:00 — Новости Общества | БT  
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За купание в необорудованных местах можно получить штраф в три базовые величины - это более 70 рублей, за распитие алкогольных напитков в местах отдыха - до 250 рублей.
 
 
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В жару спасатели призывают не нарушать правила поведения на воде. Не заплывать за ограничения, на катамаранах и лодках кататься только в спасательных костюмах и...
 
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