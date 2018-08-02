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На общественное обсуждение вынесен проект постановления о создании единой госсистемы обучения населения методам первой медпомощи

03.08.2018 14:12 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 августа. На общественное обсуждение вынесен проект постановления о создании в Беларуси единой государственной системы обучения населения методам оказания первой помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека.

Проект постановления опубликован на сайте Министерства здравоохранения. Предложения по проекту принимаются до 10 августа 2018 года по адресу info@belcmt.by.

Единая государственная система обучения населения методам оказания первой помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека, будет способствовать снижению смертности и инвалидности населения по причине несвоевременного и неправильного ее оказания, так как разработанный проект позволит обучить население навыкам оказания первой помощи до прибытия медиков на место происшествия, говорится в сообщении Минздрава.

Обучение населения методам оказания первой помощи будет осуществляться лицами, имеющими высшее и среднее специальное медицинское образование, на базе учебно-тренировочных центров организаций, оказывающих медицинскую помощь и образовательные услуги по профилю "Здравоохранение", любой формы собственности, в том числе в организациях Красного Креста.

В настоящее время в Беларуси существует система обучения "работающих контингентов по направлениям деятельности". Вопросы оказания первой помощи включены в программы подготовки, переподготовки водителей механических транспортных средств всех категорий; работников субъектов перевозки, связанных с перевозкой опасных грузов; работников организаций, эксплуатирующих электроустановки; работников связанных с эксплуатацией водопроводных и канализационных сетей; работников системы жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих виды деятельности в зеленом хозяйстве; персонал санитарных формирований.

В соответствии с инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, вопросы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях включены в перечень вопросов для обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов всех ведомств.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 августа. На общественное обсуждение вынесен проект постановления о создании в Беларуси единой государственной системы обучения населения методам...
 
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