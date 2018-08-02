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Домашние жар-птицы на частном подворье
03.08.2018 15:24 — Новости Общества | БT
Сейчас домашние жар-птицы начали готовиться к зиме и сбросили богатые хвосты. Ближе к зиме у птиц вырастут новые перья, а весной они опять начнут демонстрировать свое богатое убранство.
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Шикарный хвост и гребень на голове... Домашние жар-птицы на частном подворье. У жителя Борисова Григория Авакяна в уличных вольерах живут павлины. Семья начала...
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