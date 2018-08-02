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Оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз объявлен в Беларуси 3 августа

03.08.2018 16:07 — Новости Общества | БелТА  
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Оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз объявлен в Беларуси 3 августа
Фото из архива

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз объявлен в Беларуси 3 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня в период до 19.00 на большей части территории страны температура воздуха будет составлять 30-32 градуса. В период до 23.00 по северо-западной части страны ожидаются грозы. При грозах местами шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-

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Теги: Минск
 
 
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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз объявлен в Беларуси 3 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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