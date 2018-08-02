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22 юных спортсмена из Сморгони отдохнули в курортном поселке Кранево (Болгария)

03.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Мы не раз писали о деятельности и спортивных достижениях воспитанников спортивного клуба «Чемпион», объединяющего юных каратистов трех районов – Сморгонского, Островецкого и Ошмянского. Ребят тренирует Дмитрий Кутько, который не только проводит время с детьми на тренировках и сопровождает на соревнованиях, но и заботится о всестороннем развитии своих подопечных. Год назад летом Дмитрий организовал оздоровительную поездку детей на море в Украину. А в этом году в июле 22 юных спортсмена разных возрастов в сопровождении троих взрослых отдыхали уже в курортном поселке Кранево (Болгария).

22 юных спортсмена из Сморгони отдохнули в курортном поселке Кранево (Болгария)

Во время тренировки.

Поездка к морю была для ребят довольно утомительной: выезжали из Сморгони вечером 3 июля, приехали в Кранево вечером 5 июля, с несколькими пересадками на автобусах. Тем не менее, по приезду в отель «Фрегата» после ужина ребятня, конечно же, первым делом рванула к морю.

Здесь отдыхает много детских групп из Украины, России, Беларуси. Прямо в отеле организован зоологический уголок – павлины, голуби, козлики. Работает молодежный центр «Валко», многими сотрудниками которого являются белорусы. Аниматоры, тоже в основном ребята из Беларуси, в частности, студенты педуниверситета им. М. Танка, три раза в день проводят мероприятия для отдыхающих детей. По мнению Дмитрия Кутько, работают тут настоящие профессионалы, умеют организовать ребят и «завести» самых несмелых.

Программа дня для юных каратистов была очень насыщенной и разнообразной, поэтому тренировались ребята утром, до завтрака. Тренировки проходили на территории отеля, на берегу и даже в морских волнах. Завтрак, впрочем, как и обед, и ужин – богатый шведский стол – на любой вкус. А ведь был еще и поздний ужин, на который ребята получали, например, булочку и айран. До обеда отдыхали на море или в бассейне, участвуя в различных играх, конкурсах и испытаниях, организованных аниматорами. Причем наши во многих видах были победителями или занимали призовые места! После обеда обязательно «тихий час», а потом опять к воде – на море или в бассейн. С родителями дети общались вечером посредством интернет-связи, в остальное время дня мобильные телефоны были под запретом и находились у тренера. Затем была либо дискотека, либо конкурсная программа, либо концерт, в один из вечеров организовали кинопросмотр (детям показывали очень трогательный мультик «Тайны Коко»). После позднего ужина в 22.30 частенько гуляли по ночному Кранево, покупая сувениры и (чего греха таить) балуясь иногда фастфудом.

22 юных спортсмена из Сморгони отдохнули в курортном поселке Кранево (Болгария)

Отдых после битвы пиратских кораблей.

За это время ребята познакомились со своими ровесниками из разных мест, с национальными культурами других стран – болгарскими играми, украинскими песнями и танцами, покатались на «банане», старшие – на «таблетке». Сильнейшие впечатления у детей оставила морское путешествие на пиратском судне. Во время рейда корабль участвовал в битве водяными пушками, а потом мокрых, но довольных детей угостили «пиратской» едой – пиццей и лимонадом. После этого на лица и тела ребят был нанесён пиратский грим (шрамы, бороды, усы) и надеты пиратские пилотки. А потом пришлось «выкупать» собственные вещи, которые пираты успели украсть до этого. В завершение морского путешествия сфотографировались с пиратами на память. Все получили море позитива и впечатлений...

22 юных спортсмена из Сморгони отдохнули в курортном поселке Кранево (Болгария)

Прогулка на «банане».

 Даже утомительная 42-часовая дорога домой не смогла испортить впечатления и удовлетворение от отдыха.

Валентина БУЖИНСКАЯ.

Фото предоставлено Дмитрием КУТЬКО.

 
 
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Мы не раз писали о деятельности и спортивных достижениях воспитанников спортивного клуба «Чемпион», объединяющего юных каратистов трех районов – Сморгонского,...
 
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