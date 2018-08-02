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В Барановичском районе возбуждено уголовное дело по факту суицида 15-летнего школьника

03.08.2018 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Барановичские следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Тело парня обнаружили 30 июня в строящемся гараже одного из населенных пунктов Барановичского района. Как было установлено, погибший проживал с родителями, учился в школе. Семья на учете, как находящаяся в социально-опасном положении не состояла.

По предварительной версии подросток совершил суицид.

«По данному факту с целью расширения полномочий следователя для более детального, объективного и полного установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело», — сообщил TUT.BY Дмитрий Иванюк.

Уголовное дело возбуждено по статье за доведение до самоубийства.

 
 
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