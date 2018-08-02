|
Старшеклассники смогут проходить профподготовку в ссузах и вузах
03.08.2018 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Старшеклассники смогут проходить профподготовку в ссузах и вузах. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 августа 2018 года № 575, сообщает
В Положение о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих включены новые нормы. Они устанавливают возможность организации трудового обучения для учащихся X-XI (XII) классов учреждений общего среднего и специального образования через профподготовку не только в общеобразовательных учреждениях.
Предусмотрено, что ученики X-XI (XII) классов школ и гимназий (лицеев) смогут проходить такое обучение в учреждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, допобразования взрослых, допобразования детей и молодежи на основе договоров о профподготовке рабочего (служащего) на платной основе.
Расходы по этим договорам будет оплачиваться за счет бюджетных средств учреждений общего среднего и специального образования, предусмотренных на трудовое обучение старшеклассников, и иных источников, не запрещенных законодательством. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Напомним, типовой учебный план на 2018/2019 учебный год предусматривает введение в 10 классе предмета «Трудовое обучение». Раньше изучение этого предмета завершалось в 9 классе. С 1 сентября учащиеся 10 классов будут получать профессиональные навыки, осваивая образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих) в объеме 6 часов в неделю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, с этого года у 10-классников появятся занятия по профессиональной подготовке рабочих (служащих).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)