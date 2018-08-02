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Лукашенко попросил белорусок рожать "минимум три-четыре ребенка"

03.08.2018 16:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Во время посещения Миорской центральной районной больницы Александр Лукашенко попросил рожать больше детей и оказывать помощь старикам. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Минимум три-четыре ребенка надо рожать», — попросил Александр Лукашенко молодых мам во время посещения родильного отделения больницы в Миорах.

Отдельное внимание Александр Лукашенко обратил на оказание помощи пожилым людям, особенно одиноким. «Надо убеждать этих людей, которые одиноки, которым трудно, чтобы они хотя бы перезимовали в этой больнице. Ничего тут зазорного нет. Это старики, и мы должны их досмотреть», — подчеркнул он.

По данным Белстата, численность населения Беларуси на начало 2018 года составила 9,49 млн человек. Годом ранее — 9,5 млн человек. В 2017 году в Беларуси родились 102,5 тысяч детей, в 2016 — 117,8 тысяч детей.

Суммарный коэффициент рождаемости в Беларуси также падает — с 1,73 в 2016 году до 1,54 в 2017 году.

Александр Лукашенко не в первый раз обращает внимание на пробелмы с демографией в Беларуси.

«У меня была встреча в женском коллективе. Я говорю: первый ребенок — это ваш, второй тоже ваш. Третий ребенок — это мой и чуть-чуть ваш. На сто процентов пятый и следующий — это мой. Так что рожайте. Я за вас этого не могу «, — заявил президент в одном из своих посланий.

 
 
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Суммарный коэффициент рождаемости в Беларуси также падает - с 1,73 в 2016 году до 1,54 в 2017 году.
 
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