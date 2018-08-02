"В кабине бывает и плюс 50". История эстонца, который путешествует по миру на старом УАЗе

«У меня всю дорогу играет рок-н-ролл, Элвис Пресли», — рассказывает Арно Павель, как коротает десятки тысяч километров на старом УАЗе. Эстонец стал путешествовать, когда вышел на пенсию. Во время очередной поездки он заехал в Минск и рассказал TUT.BY, зачем каждый раз отправляется в дорогу.





Арно Павель — пенсионер из Эстонии. 31 июля он выехал из дома в очередное путешествие, около недели проведет в Беларуси, а потом отправится в Украину. Несколько дней его примечательный УАЗ стоял на одной из минских улиц.

В свое первое путешествие на этом автомобиле Арно отправился в 2014 году. От Таллина до Владивостока, заехал в Якутск. Плюс дорога домой — всего вышло 27 тысяч километров.

Второе путешествие было в 2016 году: сперва в Воркуту, потом — вниз по карте, а это Астрахань, Волгоград, Чечня. В тот раз УАЗик эстонца намотал 14 тысяч километров, а Арно, вернувшись домой, написал книгу.

— В прошлом году вместе с десятилетней внучкой проехал пять тысяч километров. Мы побывали на Кольском полуострове и на острове Рыбачий. Внучка в восторге, — рассказывает путешественник.





На спидометре УАЗ-461 сейчас 51 тысяча 745 километров. Из них совсем немного он проехал по Эстонии. Сама машина выпущена в 1979 году.

— В 1980-х, во времена перехода от СССР, купил ее в одном из обанкротившихся колхозов, — рассказывает владелец советского внедорожника. — Долго ремонтировал, мне помогали специалисты. Многое заменили, все мосты, коробки сняли, проверили.

Когда Арно вышел на пенсию, ему стало скучно. Тут и пригодился УАЗ. Ехать решил ни много ни мало — во Владивосток!

— Туда в 1902 году переселился мой дед, — рассказывает Арно Павель. — Русский царь давал там земли, а в Эстонии тогда было совсем трудное положение. Во Владивостоке было свободней, он хорошо там жил. Мой отец там родился, прошел войну и вернулся в Эстонию. Там нашел жену и вот перед вами я стою, результат.

В такую поездку эстонцу хотелось отправиться именно на русской машине. Объясняет: чтобы почувствовать страну.

— Доехал до Хабаровска, там у меня спросили: «Ты разве не знал, что на такой машине только за грибами и на рыбалку ездить?». Я говорю: «Ладно, 600 километров осталось — Владивосток близко. Не пугайте меня», — посмеивается Арно.





На этом УАЗике Арно едет со скоростью 90−100 километров в час. Больше ему и не надо.

— Мне не нужна скорость, мне главное — посмотреть жизнь.

Прохожие в Минске на автомобиль оглядываются — номера эстонские. Борта машины расписаны: «Арно и УАЗик», 1×1 — символы того, что так они и едут, вдвоем.

— А еще тут строчка из стихотворения нашего эстонского поэта: «Кто бы мог их разделить… Никто не может», — объясняет хозяин машины.

Для него это не просто автомобиль, но и дом. Кажется, что внутри тесновато, но у Арно явно другое мнение:

— Там, за передними сиденьями, есть полки — это моя кровать. Можно разложить и получается 180 сантиметров — спокойно можно спать, вытянув ноги! Нам с внучкой тут места хватало.

Немного позади передних сидений Арно соорудил шкафчики.

— В них моя маленькая кухня, — достает небольшой походных газовый баллон. — Есть примус, кофе себе варю. Еще когда первый раз далеко поехал, понял, что днем лучше сходить съесть что-то горячее, а утром — кофе.

Арно считает свой автомобиль настолько комфортным, что в шутку прибавляет к названию модели несколько букв: tc-lux.

— Это значит «трансконтинентальный люкс»! — смеется Арно. И объясняет: к крыше автомобиля с одной стороны прикреплена рольштора, а где-то в кабине спрятаны складные стол и стул. Если надо, хозяин вытягивает навес, раскладывает стол и стул и отдыхает с комфортом в тени прямо у автомобиля.



Из тубуса, прикрепленного к крыше УАЗа, Арно иногда вытягивает тент.

В чем основательное неудобство, так это в том, что в кабине душно.

— У меня тут бывает и плюс 50.

— Как же вы выносите такую жару?

— Я три года в советской армии служил, человек закаленный, — отвечает Арно. — Нелегко, конечно, но форма неплохая. Спортом занимался, был в походе в пустыне Каракумы, в горах, так что и сейчас на велосипеде 50 километров проехать не тяжело.





Родился Арно в эстонском городе Вильянди.

— Все обращают внимание на мой возраст, но мне 71 уже, что поделаешь, — вздыхает мужчина.

Арно вспоминает, что в советское время работал водителем автобуса, в 80-е годы занялся бизнесом.

— Тогда столько всего перепробовал! Был директором одного немецкого филиала четыре года, даже начальником охраны всех архивов Эстонии был. Такое время: ты мог попасть куда угодно. С архивами было интересно — история меня всегда интересовала. Еще велосипеды продавал, организовывал рок-концерты. Потом купил старую водяную мельницу 1871 года, отреставрировал и сделал в ней трактир. Там осталось немного старого оборудования с мельницы, гости трактира могут ловить форель прямо в реке, а мы ее тут же готовим. И это дело дает мне возможность путешествия.

Хобби, признается Арно, у него дорогое.





— Эта машина берет 15−16 литров бензина на 100 километров. У нас бензин — 1 евро 30 центов за литр, в России примерно на 50% меньше. Но все равно: во время поездки во Владивосток и обратно, за 27 тысяч километров, только на бензин пошло 3200 евро.

Но путешествия эстонскому пенсионеру дают важное — с их помощью он наблюдает за жизнью, общается с людьми.

— Я думал, что россияне эстонцев не очень любят. Когда ехал первый раз, то думал, что на пару синяков у меня будет меньше, если нигде на машину не ставить государственных знаков эстонских. Номера у меня были старые, по ним особо не видно, что Евросоюз. Но, помню, остановился заправляться в России, подошли люди и спросили, откуда. Полицейские тоже останавливали, спрашивали. И все оказались очень дружелюбными. Когда я в Хабаровск выезжал, уже достал флаг эстонский, протестировал. Ну, а в следующий рейс уже рекламки повсюду на машину поставил, уж не такой я трус теперь, — улыбается Арно. — Русские водители меня очень быстро признали своим. Стали передавать мне координаты в городах, через которые лежит моя дорога.

В кабине рация, чтобы связываться с дальнобойщиками.

— Они обычно друг другу передают, стоит ли где милиция, ну и помощи можно попросить, если что-то случиться.





Есть навигатор.

— В нем полезная функция: проложить маршрут, минуя платные дороги. Дело в том, что у нас в Эстонии платных дорог нет. Я сейчас вот по Беларуси от Браслава ехал по мелким дорогам. Не то чтобы я не хотел платить деньги вашему государству, просто на скоростных дорогах жизнь не посмотришь.

Арно показывает свою книгу о путешествии. Там немало снимков: он старается фотографировать по пути. Вот жители Урала за столом поют песни, а вот работники авторемонтной мастерской в Астрахани.

— Они едят арбуз с хлебом — и я тоже попробовал, — улыбается Арно. — Так интересно: они сидят, болтают-болтают, аж устаешь, а потом все встанут и компанией быстро все отремонтируют. За несколько часов работы с меня попросили 500 рублей. На наши деньги это почти ничто. Я тысячу дал, думаю, хоть немножко побольше.

Арно Павель вспоминает, как в Сыктывкаре познакомился с джиперами, вместе с ними ездил на неделю в экспедицию.



Брестская крепость в книге эстонского путешественника.

Из плохих впечатлений разве что встречи с калмыкскими полицейскими.

— Они там не все законы еще знают. Думают, что европейцы разъезжают и что они все миллионеры и надо облегчить их кошельки. Но в целом мне хорошие люди встречались среди полицейских, особенно подальше от Москвы и Питера.

В страны ЕС, кроме своей Эстонии, Арно на УАЗике не ездит.

— Русские понимают эту машину, белорусы, украинцы. А в Германии не поймут. И меня как-то то направление не интересует. Я советское образование получил, сейчас у меня ностальгия. Молодежь у нас сейчас только на Запад смотрит, так что я попробую, рассказывая про путешествия, объяснить: тут, за границей, такая же страна. Туда стоит ехать, там много полудиких мест и хорошие люди.

Связь с домом Арно держит с помощью блога , где каждый день старается писать, как продвигается путь.





— Про дороги пишете?

— Дороги у нас в Эстонии лучше, чем в России. Я в первые два дня так и писал, но кто-то комментировал: кто он такой, что критикует наши дороги? И потом я понял: это не мое дело. Приехал — так молчи и езжай.

После нескольких больших путешествий Арно не смог больше сидеть на пенсии без дела.

— Я подумал, что деньги не помешают. Рестораном сейчас в основном занимается дочь. Так что я стал снова работать водителем автобуса. А сейчас у меня длинный отпуск — 1,5 месяца накопил.

Из Минска Арно поедет в Пинск, потом встретится со знакомой-гидом, и вместе они отправятся в большой путь, на этот раз в Украину.

— Карпаты, Львов, Одесса — отдых у моря, Полтава, Харьков… Недалеко от русской границы Мария поедет домой, а я через Россию в Эстонию. Но я скажу, что чем больше езжу, тем меньше замечаю природу и тем больше — хороших людей. Что интересно — они со мной откровенны. Разговаривают, рассказывают, как жизнь — у кого-то сложнее, у кого-то лучше. Не знаю, почему они это мне говорят. Наверное, комплект располагающий: советская машина и Арно.