Атмосфера дружбы в «пряничном» городе: уроженка Пинского района Катерина Горгун поделилась впечатлениями о жизни и учебе в Чехии

Уроженка деревни Высокое Пинского района Катерина Горгун поделилась с нами самыми яркими впечатлениями о жизни и учебе в Чехии. В 2014 году девушка окончила Высоковскую среднюю школу имени Днепровской Флотилии, поступила в Гродненский госуниверситет имени Я.Купалы. Провести полгода в другой стране студентка 4 курса филфака смогла благодаря участию в образовательной программе по обмену студентов «Эразмус +».

От сессии до сессии

Катерина – филолог, будущий преподаватель английского и польского языков. В этом году девушка решила попробовать свои силы в программе «Эразмус +» и выбрала для обучения чешский университет в городе Пардубице.

Возможность уехать по обмену появилась благодаря тому, что в Гродненском университете начала свою работу первая в Беларуси секция ESN – Erasmus Student Network. Это организация, которая помогает иностранным студентам на протяжении срока их пребывания в принимающем университете. Для того, чтобы поучаствовать в стажировке, необходимо было зарегистрироваться на участие в отборе, успешно сдать экзамен на уровень владения иностранным языком, написать мотивационное письмо и выполнить некоторые условия (набрать достаточное количество кредитов в учебном семестре или иметь высокий средний балл). «На сайте принимающего университета я выбрала перечень предметов, которые планировала изучать – естественно, созвучные с теми, что я проходила в ГрГУ. Ничего страшного, если некоторые предметы не совпадают, ведь по приезду домой можно пересдать «разницу». Участие в образовательной программе бесплатное, необходимо оплачивать только проживание в общежитии или на съемной квартире», – рассказывает Катя. Девушка была уверена, что у нее все получится. И действительно, специальная комиссия приняла положительное решение, после оформления всех необходимых документов студентка отправилась в Чехию.

В университете в Пардубице занятия проходили на английском языке. Катя признается, что ей очень понравилась организация учебного процесса. Так, лекции и семинары студенты посещали всего 4 дня в неделю, но вместе с тем получали большой объем знаний. Преподаватели не зависели от какой-то фиксированной программы, основной акцент делали на практические занятия. «Чешские студенты учатся в среднем 3-4 года, программу на семестр составляют себе сами из тех предметов, которые предложены для изучения специальности. Лекция длилась 1 час, семинар или практическое занятие – 1,5 часа. Занятия очень интересные, без монотонной «начитки» информации, которую ты должен успеть записать. Во время сессии преподаватель предлагает даты, в которые можно сдать экзамен, студент регистрируется на тот день, в который ему удобно прийти», – поделилась Катя.

Драники и холодник в интернациональном кругу

Наша землячка очень быстро адаптировалась к учебе и жизни в другой стране. Рассказывает, что поначалу выстраивать коммуникацию с местными жителями было непросто: «Чехи не очень открытые люди, к тому же, плохо понимают русский. Но в разговорах с ними мне помогало знание польского, белорусского, украинского – все же славянские языки похожи и имеют много общего». Что касается студенческого окружения, то в программе обмена участвовало около 150 молодых людей из разных точек мира, в основном все общались на английском. Атмосфера была доброжелательная и дружеская. Теперь у Кати есть знакомые из Бельгии, Франции, Литвы, Индии, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Греции, Мексики, Германии, Сербии, Словении, Италии, Монголии, Турции, Тайваня, Украины, ЮАР.





Катерине и другим белорусским студентам представилась возможность презентовать родную страну в широком кругу молодежи: «Многие были наслышаны только о том, что белорусы очень любят блюда из картошки. Поэтому на одном из национальных вечеров мы подготовили целую программу – рассказали о Беларуси, о ее богатой культуре, духовном наследии, достопримечательностях, привычках и менталитете ее жителей, пели белорусские песни. Я познакомила ребят из других стран с традициями празднования Купалья, предложила всем вместе сплести веночки из цветов. И, конечно, всех присутствовавших угощали традиционными блюдами нашей кухни – драниками, холодником, бабкой, киселем, творожной запеканкой, зефиром. Все были в полном восторге!».

Очарование древнего Пардубице

Пардубице – небольшой уютный город с населением около 95 тысяч человек, находится всего в 125 километрах от Праги. Живописный населенный пункт расположен у слияния двух рек. Инфраструктура здесь развита очень хорошо – работают торговые центры, огромное количество ресторанчиков, баров, клубов, магазинов, кинотеатров, есть аквапарк и другие места для активного отдыха. В Пардубице, к примеру, функционирует ледовый дворец, где тренируется местная хоккейная команда, за которую горячо болеют всем городом. К слову, многие чехи очень любят спорт и являются приверженцами здорового образа жизни. Здесь популярны не только хоккей, но и водный спорт, ролики, велосипеды, бег. Через город протекает широкая река Лаба (Эльба), где можно рыбачить или прокатиться на теплоходах, байдарках и каноэ.

Пардубице, который ведет свое летоисчисление с 1340 года, полон архитектурных памятников. Его визитная карточка – хорошо сохранившийся средневековый замок. Он обрамлен дворцовым парком, где водятся около 50 видов животных и птиц. Особенно привлекают внимание туристов красивые павлины, которые спокойно гуляют по территории парка. Потрясающий вид на окрестности открывается с башни «Зеленые врата», самого высокого сооружения, возраст которого насчитывает несколько столетий. Ратуша конца 19 века, хорошо сохранившиеся старинные домики в историческом центре, многочисленные костелы и церкви придают особый колорит городу. Множество гостей приезжает в Пардубице на знаменитые конные соревнования.

«Пардубице часто называют «пряничным городом», потому что он славится своими ароматными пряниками, залитыми глазурью и шоколадом. Без них отсюда не уезжает, пожалуй, ни один турист, а рецепт лакомства чехи держат в строгом секрете. Гордятся здесь и традициями пивоварения. А вот чешская кухня мне не очень понравилась, скорее всего, из-за невысокого качества некоторых ингредиентов. Молоко, мясо, картошка, хлеб гораздо вкуснее у нас, в Беларуси», – рассказывает Катя. Что касается цен, то, к примеру, за основные продукты (хлеб, молоко, яйца, мясо) белоруске приходилось платить примерно в два раза больше, чем на родине. Проезд в Пардубице также дороже, чем у нас, но город маленький, поэтому общественным транспортом студентка пользовалась нечасто. Вместе с тем, по словам Катерины, стипендии, которую получали в университете, вполне хватало на оплату общежития, покупку продуктов и вещей, развлечения и путешествия. Так, менее чем за полгода моей собеседнице удалось хорошо изучить не только Пардубице, но и посетить Прагу, Карловы Вары, а также увидеть достопримечательности других европейских городов – Берлина, Дрездена, Вены, Братиславы, Будапешта.









С багажом знаний

Катя рассказала, что время учебы в Чехии было ценным и очень плодотворным. Она значительно улучшила свой разговорный английский, почерпнула много знаний по методике его преподавания. «В широком же смысле я приобрела еще больше – хороших друзей, межкультурные связи, новые впечатления, возможность путешествовать. Программа «Эразмус» – не просто месяцы, проведенные в европейской стране. Это постоянный труд над собой, взгляд на себя и свою национальную культуру со стороны», – подчеркивает студентка.

Катерина уже вернулась в Беларусь и полна новых целей: «Сейчас у меня появилось много сил и возможностей для работы в разных направлениях. Буду оттачивать свой английский, изучать испанский, осваивать в совершенстве польский. Хочу открыть для себя весь мир, ведь он, на самом деле, хоть и огромный, но доступный для всех!».





Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото из личного архива Катерины ГОРГУН.