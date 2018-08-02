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Белорусский бизнесмен Ковалёнок предложил Лукашенко построить в Мёрах высокотехнологичный кардиоцентр по немецким стандартам
03.08.2018 16:08 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 августа. Белорусский бизнесмен Алексей Ковалёнок (председатель совета директоров ООО "ММПЗ-групп") предложил построить в Мёрах (Витебская область) высокотехнологичный кардиологический центр по немецким стандартам. С таким проектом он обратился к Александру Лукашенко 3 августа во время посещения главой государства Мёрской центральной районной больницы
Как отмечает пресс-служба президента, благодаря Ковалёнку в Мёрах начали возводить уникальный промышленный объект с привлечением немецких инвестиций и по немецким технологиям — металлопрокатный завод. "Предприниматель предложил президенту построить в Мёрах подобным образом еще один объект, но только уже в социальной сфере — высокотехнологичный кардиологический центр по немецким стандартам. Он будет создан для оказания экстренной и плановой специализированной помощи населению близлежащих районов и экспорта медицинских услуг иностранным гражданам", — говорится в сообщении.
Лукашенко ответил, что изучил этот проект. "Если мы будем у тебя лечить людей, которые не могут заплатить, мы за них будем платить", — сказал он. Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что "цены должны быть взвешенными". "Если мы будем видеть, что нам это предложат для того, чтобы заработать большие деньги (не думаю, что это так), мы откажемся от услуг, потому что у нас хватает, где лечить людей", — добавил официальный лидер.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Белорусский бизнесмен Ковалёнок предложил Лукашенко построить в Мёрах высокотехнологичный кардиоцентр по немецким стандартам
Минск, 3 августа. Белорусский бизнесмен Алексей Ковалёнок (председатель совета директоров ООО "ММПЗ-групп") предложил построить в Мёрах (Витебская область)...
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