И снова в Осиповичах — авиаэкскурсия

Полеты будут проводиться с 10.00 до 20.00. Доставка на импровизированный аэродром бесплатная, автобусом, который будет отправляться с парковки у Свято-Введенского храма.





Длительность авиапутешествия — 10 минут. Дети до 5 лет летают бесплатно, но обязательно в сопровождении взрослого.

Кроме того, аэроклуб планирует провести показательные выступления парашютистов.

Естественно, полеты и прыжки состоятся только при хорошей погоде.