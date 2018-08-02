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И снова в Осиповичах — авиаэкскурсия
03.08.2018 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Полеты будут проводиться с 10.00 до 20.00. Доставка на импровизированный аэродром бесплатная, автобусом, который будет отправляться с парковки у Свято-Введенского храма.
Длительность авиапутешествия — 10 минут. Дети до 5 лет летают бесплатно, но обязательно в сопровождении взрослого.
Кроме того, аэроклуб планирует провести показательные выступления парашютистов.
Естественно, полеты и прыжки состоятся только при хорошей погоде.
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Полеты будут проводиться с 10.00 до 20.00. Доставка на импровизированный аэродром бесплатная, автобусом, который будет отправляться с парковки у Свято-Введенского...
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