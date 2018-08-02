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Собака бывает кусачей…

03.08.2018 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Когда-то, как в известном мультфильме, пришла к человеку «дикая тварь из дикого леса». Пришла, привлеченная вкусными запахами молока и свежего хлеба, а также любопытством: кто он такой, этот двуногий, чего ждать от него? И постепенно превратилась в домашнюю собаку, чья бескорыстная преданность воспета в искусстве.

Реальность, которая последует за данной присказкой, не так красива и возвышена, поскольку речь пойдет о проблеме бродячих собак. В серьезности ее можно убедиться сегодня в любом населенном пункте. Стоит лишь ненадолго свернуть с оживленных улиц, и контакт с собаками, которые живут сами по себе, обеспечен. В условиях современного города рост популяции потенциально агрессивных животных крайне нежелателен. Но взять его под контроль не так просто.

Собака бывает кусачей…

Экономический аспект

К усыплению посредством дротиков со специальным раствором прибегаем, только если есть жалобы на угрожающее поведение или человек пострадал от укуса, — рассказывает заместитель директора УКП ЖКХ Александр Маслов. — Обычно же саночистка проводится МГКУ «Спецавтопредприятие», с которым заключен соответствующий договор. Раз в месяц его работники производят отлов бездомных собак, которые затем перевозятся в Могилев и поступают в специально организованный приемник. Там они содержатся в течение пяти дней. Если в это время хозяин животного не появляется, собаку усыпляют. Конечно, отлов только раз в месяц не уменьшает количество бродячих собак, но чаще вызывать специалистов не можем: их услуги стоят дорого — около 500 рублей за каждый приезд, во время которого отлавливают не более 10 животных. По причине дороговизны содержания вольеров УКП ЖКХ не имеет возможности создать собственную службу отлова.

Хотелось бы надеяться, что осиповчане станут более ответственно соблюдать правила содержания и выгула питомцев: это позволит коммунальным службам тратить больше денег на другие важные дела, например, благоустройство улиц.

Морально-этический выбор

— С бездомными животными нужно обходиться гуманно, — считает владелец ветеринарного кабинета «4 лапы» врач-ветеринар Михаил Мехадюк. — При отстреле бродячих собак на улицах не всегда можно отличить бродячее животное от домашнего, случайно оказавшегося в неподходящей компании. Также после выстрела дротиком собака успевает довольно далеко убежать, часто умирает на глазах у прохожих. А для детей это сильнейший стресс.

В западных странах бездомных животных стерилизуют и отпускают на волю либо помещают в специальные питомники. Распространено чипирование домашних животных, за них платится немалый налог. Следовательно, люди думают, прежде чем заводить щенка или котенка, и процент «бродяжек» там минимален.

Наверное, нам стоило бы подумать над использованием мирового опыта.

Глас народа

Более 50 жителей города приняли участие в организованной «районкой» интернет-дискуссии в группе «Ищу тебя Осиповичи» соцсети «ВКонтакте» о целесообразности и допустимых методах сокращения количества бродячих собак. Число участников показывает, что местное сообщество эта проблема волнует. И важно, что люди понимают: для ее решения необходимо прилагать усилия. Цитируем несколько наиболее выразительных высказываний.

Анна: «Я думаю, отлавливать и усыплять собак необходимо. Страшно ребенка на улицу выпустить. Да что там ребенка… Сама их безумно боюсь, особенно когда их много. Да, собака — друг человека, но в таком случае держим их при себе, так как никто, кроме хозяина, не знает, добрая эта собака или нет».

Виктория: «Достаточно и одной бродячей собаки, чтобы иметь неприятности. Шла, никого не трогала, а собака средних размеров укусила за ногу. Теперь сижу на прививках и таблетках».

Кристина: «Хожу на работу с Юбилейного в сторону «Млына» и практически каждый день встречаю там с десяток собак. Что прикажете делать, когда на тебя несется свора здоровенных псов? Я уж точно никак не злю их, но и делать вид, что не боюсь, тоже не могу, так как одна против всех бессильна. На собаках не написано, с какой целью они ко мне бегут, дружелюбные они или нет. На самом деле, неприятное ощущение — стоять в окружении животных, которые лают, скалятся и кидаются в твою сторону. Еще более неприятно приходить на работу с трясущимися ногами и руками и еще пару часов отходить от стресса. Боюсь представить, что будет зимой в темноте, когда собак не видно будет издали и я не смогу подготовиться к их появлению».

Милана: «Необходимо не только очищать улицы от бездомных животных, но и наказывать тех, кто обрекает их на такую жизнь, а также подростков-живодеров».

Юлия: «Кусают собаки не от хорошей жизни, а когда их мучают и обижают. Агрессия — это нормальная защитная реакция для животного. Так что с хозяев, броса-ющих животных, должен быть особый спрос».

Два последних высказывания указывают на главную причину появления бродячих собак — человеческую безответственность. Но она не единственная: безнадзорные животные ведь не умирают от голода и довольно активно размножаются…

Так что стоит затронуть и тему обращения с отходами. Общеизвестно, что места хранения смешанных коммунальных отходов — основные «кормушки» для бродячих собак и кошек. Возможно, если каким-то образом ограничить доступ бездомных животных к этой «кормушке» или резко уменьшить объем идущих на свалку продуктов питания, количество «кусачих» соседей уменьшилось бы само по себе…

Анна САБЕЛО.

 
Теги: Могилев
 
 
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Когда-то, как в известном мультфильме, пришла к человеку «дикая тварь из дикого леса». Пришла, привлеченная вкусными запахами молока и свежего хлеба, а также...
 
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