Из-за аварии на «Кроноспане» произошел залповый выброс древесно-волокнистых отходов. В итоге в опилках оказалась вся стоянка для машин, которая находится рядом с проходной завода. Соответственно, все автомобили, которые находились там во время аварии, тоже оказались засыпанными.





О том, что около завода территория засыпана опилками, люди стали сообщать природоохране рано утром 3 августа.

— По факту обращения граждан мы выехали на указанное место. В 8.15 при обследовании парковки этот факт подтвердился. Ситуация с древесно-волокнистыми отходами подтвердилась. Мы взяли образцы опилок, — рассказал газете «Светлы шлях» начальник горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Пахомов.





Специалисты установили, что на предприятии образуются подобные отходы. Накануне на заводе произошла авария при проведении пусконаладочных работ на линии МДФ, что повлекло за собой залповый выброс древесно-волокнистых отходов.

Предприятию грозит штраф. На следующей неделе в инспекции будут данный факт рассматривать.









Напомним, предприятие «Кроноспан» не раз обвинялось в загрязнении окружающей среды. Например, в апреле 2016 года специалисты инспекции оштрафовали иностранное предприятие по выпуску ламината и древесно-стружечных плит на 103 млн белорусских рублей. Инспекторы были уверены: именно «Кроноспан» виновен в загрязнении реки Вилия. В июне 2016 года уже в суде Сморгонского района рассматривалось дело о сбросе предприятием «Кроноспан» сточных вод в реку Вилия и загрязнении водного объекта.

В марте 2017 года местные жители и экологи выступили против расширения производства на предприятии. Они считают , что расширение производства может привести к существенным негативным последствиям для окружающей среды и здоровья населения страны.