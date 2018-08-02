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В Сморгони из-за аварии на "Кроноспане" близлежащую территорию засыпало "дождем" из опилок
03.08.2018 17:41 — Новости Общества | Tut.by
Из-за аварии на «Кроноспане» произошел залповый выброс древесно-волокнистых отходов. В итоге в опилках оказалась вся стоянка для машин, которая находится рядом с проходной завода. Соответственно, все автомобили, которые находились там во время аварии, тоже оказались засыпанными.
О том, что около завода территория засыпана опилками, люди стали сообщать природоохране рано утром 3 августа.
— По факту обращения граждан мы выехали на указанное место. В 8.15 при обследовании парковки этот факт подтвердился. Ситуация с древесно-волокнистыми отходами подтвердилась. Мы взяли образцы опилок, —
Специалисты установили, что на предприятии образуются подобные отходы. Накануне на заводе произошла авария при проведении пусконаладочных работ на линии МДФ, что повлекло за собой залповый выброс древесно-волокнистых отходов.
Напомним, предприятие «Кроноспан» не раз обвинялось в загрязнении окружающей среды. Например, в апреле 2016 года
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Из-за аварии на "Кроноспане" произошел залповый выброс древесно-волокнистых отходов. В итоге в опилках оказалась вся стоянка для машин, которая находится рядом с...
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