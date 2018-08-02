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"Это минимальное наказание". Прокуратура объяснила, почему медсестру хосписа приговорили к 3 годам

03.08.2018 18:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Партизанского района Минска признал 55-летнюю Ольгу (имя изменено. — Прим. TUT.BY), у которой диагностировали онкологическое заболевание, виновной сразу по двум статьям Уголовного кодекса и приговорил к лишению свободы. Женщину взяли под стражу в зале суда. Гособвинитель рассказал TUT.BY подробности уголовного дела и какой срок для медсестры запросил прокурор.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

О приговоре медсестре хосписа сообщила пресс-служба Верховного суда. Обвиняемая присваивала лекарственные препараты, содержащие особо опасные наркотические средства и опасные психотропные вещества. Суд первой инстанции признал Ольгу виновной по ч.2 ст. 327 «Хищение наркотических средств, психотропных веществ», по ч.1 ст. 328 УК «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ» и приговорил к трем годам лишения свободы.

Этот приговор некоторые посчитали слишком суровым. Как можно было больную раком медсестру отправить в колонию? Неужели нельзя было применить отсрочку исполнения наказания? Другие, наоборот, возмутились: как медработник хосписа мог воровать лекарства у умирающих людей?

Как узнал TUT.BY, Ольге 55 лет, она жила одна и много лет проработала в хосписе. Женщина туда устроилась в числе первых, когда учреждение только открылось.

— Обвиняемая полностью признала вину и раскаивалась. Она неоднократно повторяла: «Я понимаю, что сделала». Женщина с 1981 года работала с лекарствами, содержащими наркотические вещества, она знала, что это наркотики и что совершает преступление, — рассказывает TUT.BY Маргарита Коледа, гособвинитель по уголовному делу.

В 2010 году у Ольги диагностировали рак, сейчас заболевание находится в стадии ремиссии.

Медсестру суд признал виновной в том, что она похитила пять шприцев с лекарством, которые предназначались больным. Когда женщина собиралась вводить инъекцию больному, а он умирал прямо перед процедурой, то Ольга забирала себе шприц, в документах писала о том, что препарат был введен, а время смерти человека указывала на несколько минут позже.

— Во время процесса неоднократно задавался вопрос, почему женщина забирала себе данное лекарство? Ведь не было никакой необходимости в его употреблении. Судя по показаниям обвиняемой, она похищала препараты на будущее: «Вдруг оно мне пригодится? Вдруг не смогу себя обеспечить?». Как человек одинокий, медсестра боялась, что никто не сможет выписать ей эти препараты, если в будущем они понадобятся, — продолжает рассказывать прокурор Маргарита Коледа. — Все пять шприцев с инъекциями были обнаружены дома у обвиняемой.


Все пять шприцев с инъекциями были обнаружены дома у обвиняемой. Фото: Reuters

Кроме того, по приговору суда Ольга похитила блистер с двумя таблетками трамадола, четыре ампулы диазепама, одиннадцать ампул с трамадолом и четыре таблетки с диазепамом. Эти лекарства в хоспис принесли родственники людей, которые умерли дома. Люди посчитали, что препараты могут пригодиться другим. Медсестра забирала медикаменты себе, никому и ничего не говоря.

Во время прений сторон прокурор попросил приговорить женщину к четырем годам лишения свободы без конфискации имущества, лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на пять лет.

— Суд частично согласился с позицией прокурора, снизив наказание в виде лишения свободы до минимального — трех лет. Санкция статьи ч.2 ст. 327 «Хищение наркотических средств, психотропных веществ» предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. До оглашения приговора обвиняемая находилась под домашним арестом, после — взята под стражу в зале суда, — говорит гособвинитель Маргарита Коледа.

— С учетом того, что у медсестры онкологическое заболевание, ее могли не отправлять в колонию, а применить отсрочку исполнения наказания? — спрашивает TUT.BY.

— С учетом категории совершенных преступлений отсрочка исполнения наказания обвиняемой не могла быть применена.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Партизанского района Минска признал женщину виновной сразу по двум статьям Уголовного кодекса и приговорил к лишению свободы. 55-летнюю Ольгу (имя изменено -...
 
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