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Парадак скасавання тэрміновага працоўнага дагавора

03.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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Согласно пункту 2 части 2 статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь действие срочного трудового договора прекращается с истечением срока его действия, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения.

Досрочное расторжение срочного трудового договора возможно по соглашению сторон при наличии согласия работника и нанимателя по вопросам даты и основания увольнения (п.1 ч.2 ст.35 ТК); по требованию работника в случае:

- его болезни, других уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору;

- нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора (ст.41);

- по инициативе нанимателя при ликвидации организации, прекращения деятельности филиала, сокращении численности или штата работников;

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья или за виновные действия (бездействие) работника (ст.42);

- в случае перевода работника с его согласия к другому нанимателю или переход на выборную должность (п.4 ч.2 ст.35 ТК);

- вследствие отказа работника от перевода на работу в другую местность вместе с нанимателем; отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, а также отказа от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества и (или) реорганизацией (слиянием, присоединением, разделением, выделением, преобразованием) организации (п.5 ч.2 ст.35 ТК);

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, таким, например, как призыв работника на военную службу; восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; нарушение установленных правил приема на работу; вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к наказанию, исключающему продолжение работы, или судебного постановления о трудоустройстве работника, обязанного возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении;

- возникновение установленных законодательством ограничений на занятие определенными видами деятельности, препятствующих продолжению работы (ст. 44).

До истечения срока действия может быть расторгнут трудовой договор с предварительным испытанием (ст.29 ТК). Каждая из сторон вправе расторгнуть трудовой договор с предварительным испытанием до истечения срока предварительного испытания, предупредив об этом другую сторону письменно за три дня или же в день истечения срока предварительного испытания.

При этом наниматель обязан указать причины, послужившие основанием для признания работника не выдержавшим испытания. 

Споры о восстановлении на работе, изменении формулировки увольнения рассматриваются непосредственно судом. Работники вправе обращаться в суд по делам об увольнении в месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки с записью об основании прекращения трудового договора либо со дня отказа в выдаче или получении указанных документов.

Борисовский межрайонный отдел МОУ ДГИТ

 

 
 
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Срочный трудовой договор – договор, заключенный на определенный срок не более пяти лет; время выполнения определенной работы; время выполнения обязанностей...
 
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