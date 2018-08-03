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От белорусских женщин хотят рождения 3-4 детей
03.08.2018 23:13 — Новости Общества | БДГ
Александр Лукашенко сегодня сделал очередное громкое заявление, касающееся жизни простых граждан. Оказалось, что белорусский президент хотел бы, чтобы женщины страны рожали побольше детей.
В ходе визита в Витебскую область Александр Лукашенко посетил Миорскую центральную районную больницу. Там он вручил молодым мамам подарки и заявил: «Минимум три-четыре ребенка надо рожать».
Однако вопреки желанию президента, рождаемость в Беларуси в последние годы падает. По данным Национального статистического комитета, в 2017 году общий коэффициент рождаемости по Беларуси составлял 10,8 на 1000 населения. В последний раз таким он был по итогам 2007 года. Именно после этого года рождаемость в стране начала расти, достигнув своего пика в 2013-2015 годах, после чего упала.
В Беларуси пытаются стимулировать желание рожать побольше детей самыми разными способами. Сперва власти осуществили авантюру с «раздачей» льгот многодетным, дав этот статус семьям, у которых трое и более детей. Однако льготное кредитование в таких объемах стало одной из причин ухудшения экономического положения страны, поэтому власти программу немного подправили.
Еще одним новшеством, которое призвано стимулировать рождаемость в Беларуси, стало введение семейного капитала. Его ввели в Беларуси с 1 января 2015 года: при появлении в семье третьего и последующих детей, на специальный счет переводится 10 тысяч долларов. Однако воспользоваться этими деньгами можно лишь после того, как ребенку исполнится 18 лет, все это время деньги лежат на депозите в Беларусбанке (проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR). При этом средства капитала можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования, лечения и иных целей. Снять деньги до совершеннолетия ребенка, которому они предназначены, можно лишь в самых крайних случаях, например, для лечения, но только при условии, что его не могут провести в нашей стране. Право на семейный капитал имеют граждане Беларуси при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года.
По данным Минтруда и соцзащиты, на 1 января 2018 года в ОАО «АСБ Беларусбанк» открыто 47 405 депозитных счетов «семейный капитал» на сумму 474,05 млн долларов.
Справка БДГ
1 января 2015 года
«Семейный капитал» представляет собой безналичные 10 тысяч долларов, которые можно использовать для улучшения жилищных условий, здравоохранения,
Право на распоряжение средствами семейного капитала возникает по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, появление которого в семье дало ей право на назначение семейного капитала.
LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate)) - это средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в разных валютах и на разные сроки — от одного дня до 12 месяцев. Ставка фиксируется Британской банковской ассоциацией начиная с 1985 года ежедневно в 11:30 по Западно-европейскому времени на основании данных, предоставляемых избранными банками.
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Александр Лукашенко сегодня сделал очередное громкое заявление, касающееся жизни простых граждан. Оказалось, что белорусский президент хотел бы, чтобы женщины...
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