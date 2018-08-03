От белорусских женщин хотят рождения 3-4 детей

Александр Лукашенко сегодня сделал очередное громкое заявление, касающееся жизни простых граждан. Оказалось, что белорусский президент хотел бы, чтобы женщины страны рожали побольше детей.

В ходе визита в Витебскую область Александр Лукашенко посетил Миорскую центральную районную больницу. Там он вручил молодым мамам подарки и заявил: «Минимум три-четыре ребенка надо рожать».

Однако вопреки желанию президента, рождаемость в Беларуси в последние годы падает. По данным Национального статистического комитета, в 2017 году общий коэффициент рождаемости по Беларуси составлял 10,8 на 1000 населения. В последний раз таким он был по итогам 2007 года. Именно после этого года рождаемость в стране начала расти, достигнув своего пика в 2013-2015 годах, после чего упала.

В Беларуси пытаются стимулировать желание рожать побольше детей самыми разными способами. Сперва власти осуществили авантюру с «раздачей» льгот многодетным, дав этот статус семьям, у которых трое и более детей. Однако льготное кредитование в таких объемах стало одной из причин ухудшения экономического положения страны, поэтому власти программу немного подправили.

Еще одним новшеством, которое призвано стимулировать рождаемость в Беларуси, стало введение семейного капитала. Его ввели в Беларуси с 1 января 2015 года: при появлении в семье третьего и последующих детей, на специальный счет переводится 10 тысяч долларов. Однако воспользоваться этими деньгами можно лишь после того, как ребенку исполнится 18 лет, все это время деньги лежат на депозите в Беларусбанке (проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR). При этом средства капитала можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования, лечения и иных целей. Снять деньги до совершеннолетия ребенка, которому они предназначены, можно лишь в самых крайних случаях, например, для лечения, но только при условии, что его не могут провести в нашей стране. Право на семейный капитал имеют граждане Беларуси при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года.

По данным Минтруда и соцзащиты, на 1 января 2018 года в ОАО «АСБ Беларусбанк» открыто 47 405 депозитных счетов «семейный капитал» на сумму 474,05 млн долларов.

Справка БДГ

1 января 2015 года вступил в силу указ президента №572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей».

«Семейный капитал» представляет собой безналичные 10 тысяч долларов, которые можно использовать для улучшения жилищных условий, здравоохранения, формирование дополнительной пенсии матери. Семья может реализовать право на назначение семейного капитала один раз.

Право на распоряжение средствами семейного капитала возникает по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, появление которого в семье дало ей право на назначение семейного капитала.

LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate)) - это средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в разных валютах и на разные сроки — от одного дня до 12 месяцев. Ставка фиксируется Британской банковской ассоциацией начиная с 1985 года ежедневно в 11:30 по Западно-европейскому времени на основании данных, предоставляемых избранными банками.