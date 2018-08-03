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Известный шампанист Джером Баррет высоко оценил качество продукции Минского завода игристых вин

03.08.2018 18:47 — Новости Общества | БелТА  
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Известный шампанист Джером Баррет высоко оценил качество продукции Минского завода игристых вин

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный шампанист Джером Баррет во время посещения Минского завода игристых вин высоко оценил качество производимой продукции, передает корреспондент БЕЛТА.

Энолог-консультант во Франции, США, России, Южной Африке и Китае, основатель собственного лейбла с шампанским Джером Баррет работает с игристым вином более 20 лет, обладает солидным резюме и громкими результатами работы. Он называет шампанское одним из французских секретов счастья, контролирует производство благородного напитка от ведущих мировых производителей, филигранно оценивает качество и с удовольствием делится опытом. "Моей специализацией является игристое вино, поэтому более трех лет я сотрудничаю с Минским заводом игристых вин. Вместе мы прилагаем все усилия, чтобы качество вин, которые производятся на предприятии, оставалось на стабильном уровне", - рассказал он.

По словам Джерома Баррета, любое сотрудничество основывается на постоянной дегустации вин, которые находятся в процессе производства, а также готового продукта. "Минский завод игристых вин занимает достойное место в сегменте производимой продукции: на заводе внедрены передовые технологии для стабилизации вина, запущена новая линия розлива, которая используется по всему миру в наиболее прогрессивных производствах. Беларусь не считается специализирующейся в изготовлении вин страной, но технологический и производственный уровень людей, работающих в этой индустрии, компенсирует недостаток исторического опыта производства этого продукта", - отметил известный шампанист.

Как подчеркнул энолог-консультант, за время сотрудничества заводом проделан большой путь, сейчас осталось отшлифовать мелкие детали. "На этом этапе мы хотим сконцентрировать внимание на ингредиентах, из которых делают вино. В целом же основной массив работы уже сделан", - резюмировал Джером Баррет.

Минский завод игристых вин - флагман винодельческой отрасли Беларуси и один из лучших среди родственных предприятий СНГ. Завод выпускает высококачественное советское шампанское, игристые и виноградные натуральные вина, а также винные коктейли. Благодаря использованию современных линий розлива уровень технологического оснащения Минского завода игристых вин соответствует всем европейским стандартам. Общая производительность составляет 18-18,5 млн бутылок в год. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный шампанист Джером Баррет во время посещения Минского завода игристых вин высоко оценил качество производимой продукции,...
 
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