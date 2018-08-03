Сегодня на территории трех сельсоветов прошел День депутата

Прием граждан в населенных пунктах Шарибовка (Кошелевский сельсовет), Буда Люшевская (Липиничский), Ховхло и Смычек (Чеботовичский) провела депутат Гомельского областного Совета депутатов, председатель районного Совета депутатов Елена Алексина.

За помощью к депутату обратились 12 человек. Ими были подняты многие волнующие темы: грейдирование дорог, перебои с водоснабжением, обустройство детской площадки и многие другие.

Участие в приемах в своих избирательных округах приняли депутаты районного Совета депутатов Валентин Комешко и Николай Сидоренко.























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