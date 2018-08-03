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Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

04.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Делегация Пинского района по приглашению украинской стороны приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе Ровенской области.

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

Забегая вперед, надо сказать, что дружбе Пинского и Острожского районов стран-соседок уже много лет. Пинчане и острожчане поддерживают социально-экономические, культурные связи, предусмотренные заключенным ранее договором о сотрудничестве. Неоднократно украинцы были в гостях на Пинщине, с ответными визитами Острожскую землю посещали и пинчуки.

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

Местом проведения этнофестиваля была выбрана территория Новомалинского замка, что на Острожчине, построенного в XIV веке. Его разрушили во время Великой Отечественной войны, и в таком состоянии он находится в настоящее время. От руин замка и неоготической часовни веет стариной, и это придавало особый оттенок празднику традиционной для этих мест культуры и творчества.

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

— Этнофестиваль традиционной народной культуры «Новомалинська Любава» проводится в д. Новомалин в четвертый раз, и каждый раз число участников растет, с течением времени уровень фестиваля становится значительно выше, — поделился глава Острожской районной администрации Богдан Турович.

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

Программа фестиваля была весьма насыщена и разнообразна. Открытие его началось с выступлений детских художественных коллективов Острожчины, Ровенской и Хмельницкой областей. Дарили настроение фольклорные ансамбли, солисты, танцоры. Живой интерес многочисленные зрители проявили к традиционным промыслам, национальным блюдам, с удовольствием танцевали и пели вместе с участниками концерта, восхищались реконструкцией рыцарских боев и фаер-шоу…

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

Знакомство с украинской народной культурой, посещение ряда интересных исторических мест (Замок Любарта в Луцке, Острожский замок, Острожская академия, Межиричский мужской монастырь) и общение с коллегами, – все это сделало для представителей Пинщины поездку по-настоящему незабываемой.

— Самый простой, веками проверенный способ сохранить добрые, соседские отношения – через культурные связи. Украинцы – наши близкие соседи, благодаря чему сплетаются не только людские судьбы, но и прошлое и настоящее в культуре обеих стран. Все это делает людей ближе, духовно роднит и дает возможность налаживать социальные, экономические связи в разных сферах деятельности районов – Пинского и Острожского, — отметил заместитель председателя райисполкома Сергей Куницкий, выступая на главной сцене «Новомалинськой Любавы». И с этим сложно не согласиться.

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

Делегация Пинского района приняла участие в фестивале истории и народного творчества «Новомалинська Любава», проходившем в Острожском районе

            Вероника НИКОЛАЕВА.

            Фото автора.

 
Теги: знакомства
 
 
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