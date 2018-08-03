"Красная" жара, автомат для газировки своими руками и спасение будущей пенсии - важное за вчера

Доброе утро!

Вы не забыли, что сегодня начались выходные? Можно делать все, что вздумается и никто не спросит: «А почему не в офисе?». Мы, кстати, поинтересовались у тех, кто даже в будние дни прятался от жары в аквапарке, почему не на работе. И вот что узнали .





ВАЖНОЕ

Президент вчера посетил Миорский район (там, к слову, скоро построят крутейший медцентр с немецкими инвестициями и технологиями) и попросил белорусок «рожать минимум по три-четыре ребенка». А чтобы вдохновиться на этот счет, вот вам такая новость: знаменитая Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз, она собирается усыновить сирийского мальчика.

Белорусам скоро не удастся подработать «верблюдами» у украинцев, желающих ввезти дешевые легковушки из Европы. Незалежная меняет законы, которые касаются временного ввоза авто. Рассказываем, что именно изменится и что это значит для белорусов.

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Синоптики уже предупредили, что +50°C в выходные накроют Португалию и Испанию. Туристы в Риме спасаются от жары в многочисленных фонтанах, а к колонкам с питьевой водой выстраиваются очереди. В Европе «красная» жара . Рассказываем, как переживают все это европейцы и знакомимся с нашим прогнозом погоды .





Кстати, за июль в Беларуси 20 раз (!) объявляли оранжевый уровень опасности . Ну и завершая погодную тему — посмотрите, как завораживающе с высоты выглядит засуха в Австралии .

Вы не поверите, но иногда они возвращаются — мы про айтишников, уехавших когда-то из Беларуси. Собрали три истории , таких возвращений. Спойлер: никто из героев не похож на неудачника.

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Все новости пятницы, 3 августа

Почти 200 миллионов человек уже посмотрели лайфхак, как сделать автомат с газировкой для дома . Ничего сверхъестественного для этого не нужно — успеете за выходные. Ну, и хорошо вам отдохнуть!

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