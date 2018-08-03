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"Красная" жара, автомат для газировки своими руками и спасение будущей пенсии - важное за вчера
04.08.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Вы не забыли, что сегодня начались выходные? Можно делать все, что вздумается и никто не спросит: «А почему не в офисе?». Мы, кстати, поинтересовались у тех, кто даже в будние дни прятался от жары в аквапарке, почему не на работе. И
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Доброе утро! Вы не забыли, что сегодня начались выходные? Можно делать все, что вздумается и никто не спросит: "А почему не в офисе?".
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