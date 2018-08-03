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"Красная" жара, автомат для газировки своими руками и спасение будущей пенсии - важное за вчера

04.08.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Вы не забыли, что сегодня начались выходные? Можно делать все, что вздумается и никто не спросит: «А почему не в офисе?». Мы, кстати, поинтересовались у тех, кто даже в будние дни прятался от жары в аквапарке, почему не на работе. И вот что узнали.


ВАЖНОЕ

Президент вчера посетил Миорский район (там, к слову, скоро построят крутейший медцентр с немецкими инвестициями и технологиями) и попросил белорусок «рожать минимум по три-четыре ребенка». А чтобы вдохновиться на этот счет, вот вам такая новость: знаменитая Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз, она собирается усыновить сирийского мальчика.

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Все новости пятницы, 3 августа

Почти 200 миллионов человек уже посмотрели лайфхак, как сделать автомат с газировкой для дома. Ничего сверхъестественного для этого не нужно — успеете за выходные. Ну, и хорошо вам отдохнуть!

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Теги: Новости
 
 
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Доброе утро! Вы не забыли, что сегодня начались выходные? Можно делать все, что вздумается и никто не спросит: "А почему не в офисе?".
 
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