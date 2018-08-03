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Умер Александр Куллинкович
04.08.2018 12:34 — Новости Общества | Tut.by
Умер Александр Куллинкович. О смерти лидера группы «Нейро Дюбель» TUT.BY сообщил барабанщик группы Андрей Степанюк. Эту информацию подтвердили в 3-й городской клинической больнице.
Ему было 46 лет.
Причиной смерти стала недолеченная пневмония. В больницу Александр попал утром 3 августа. Вечером он скончался.
«В среду у нас была репетиция. Он отлично выглядел и хорошо себя чувствовал. А вчера его увезли в больницу… Кончился наш «Нейро Дюбель», — сказал Андрей Степанюк.
О дате и месте прощания будет сообщено позже.
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О смерти лидера группы "Нейро Дюбель" TUT.BY сообщил барабанщик группы Андрей Степанюк.
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