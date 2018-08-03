Умер Александр Куллинкович. О смерти лидера группы «Нейро Дюбель» TUT.BY сообщил барабанщик группы Андрей Степанюк. Эту информацию подтвердили в 3-й городской клинической больнице.



Фото: «Беларуская правда»

Ему было 46 лет.

Причиной смерти стала недолеченная пневмония. В больницу Александр попал утром 3 августа. Вечером он скончался.

«В среду у нас была репетиция. Он отлично выглядел и хорошо себя чувствовал. А вчера его увезли в больницу… Кончился наш «Нейро Дюбель», — сказал Андрей Степанюк.

О дате и месте прощания будет сообщено позже.