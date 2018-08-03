Милиция вновь задержала организатора секс-вечеринки под Минском

Вячеслава Казанова вновь задержала милиция. Ему инкриминируется совершение насильственных действий во время этих самых вечеринок. Об этом ведомство сообщило в Facebook .

«По имеющейся информации сотрудников Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД и в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера сыщиками задержан организатор секс-вечеринок под Минском. Ему инкриминируется совершение насильственных действий во время этих самых вечеринок. Мужчина ранее судим за изнасилование, убийство, разбой, кражи. Правовая оценка будет дана сотрудниками Следственного комитета», — сообщили в милиции.

Информацию о задержании также подтвердила подруга Вячеслава Казанова.

Напомним, в ночь на 28 июля в поселке Боровляны милиция «пресекла деятельность подпольного борделя».

По информации милиции , двое неработающих минчан снимали коттедж для проведения за вознаграждение закрытых секс-вечеринок. Групповой секс, свингерство законом не запрещены, против организаторов вечеринки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК Беларуси — за организацию и (или) использование занятия проституцией, либо создание условий для занятия проституцией.

Через несколько дней организатора вечеринки Вячеслава Казанова отпустили. В интервью TUT.BY он рассказал , что организация свинг-вечеринок для него не бизнес, а хобби, которое в финансовом плане приносит только убытки.