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Милиция вновь задержала организатора секс-вечеринки под Минском
04.08.2018 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Вячеслава Казанова вновь задержала милиция. Ему инкриминируется совершение насильственных действий во время этих самых вечеринок. Об этом ведомство сообщило в
«По имеющейся информации сотрудников Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД и в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера сыщиками задержан организатор секс-вечеринок под Минском. Ему инкриминируется совершение насильственных действий во время этих самых вечеринок. Мужчина ранее судим за изнасилование, убийство, разбой, кражи. Правовая оценка будет дана сотрудниками Следственного комитета», — сообщили в милиции.
Информацию о задержании также подтвердила подруга Вячеслава Казанова.
Напомним, в ночь на 28 июля в поселке Боровляны милиция «пресекла деятельность подпольного борделя».
По
Через несколько дней организатора вечеринки Вячеслава Казанова отпустили. В интервью TUT.BY он
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Ему инкриминируется совершение насильственных действий во время этих самых вечеринок.
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