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Милиция вновь задержала организатора секс-вечеринки под Минском

04.08.2018 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Вячеслава Казанова вновь задержала милиция. Ему инкриминируется совершение насильственных действий во время этих самых вечеринок. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

«По имеющейся информации сотрудников Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД и в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера сыщиками задержан организатор секс-вечеринок под Минском. Ему инкриминируется совершение насильственных действий во время этих самых вечеринок. Мужчина ранее судим за изнасилование, убийство, разбой, кражи. Правовая оценка будет дана сотрудниками Следственного комитета», — сообщили в милиции.

Информацию о задержании также подтвердила подруга Вячеслава Казанова.

Напомним, в ночь на 28 июля в поселке Боровляны милиция «пресекла деятельность подпольного борделя».

По информации милиции, двое неработающих минчан снимали коттедж для проведения за вознаграждение закрытых секс-вечеринок. Групповой секс, свингерство законом не запрещены, против организаторов вечеринки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК Беларуси — за организацию и (или) использование занятия проституцией, либо создание условий для занятия проституцией.

Через несколько дней организатора вечеринки Вячеслава Казанова отпустили. В интервью TUT.BY он рассказал, что организация свинг-вечеринок для него не бизнес, а хобби, которое в финансовом плане приносит только убытки.

 
 
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Ему инкриминируется совершение насильственных действий во время этих самых вечеринок.
 
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