Белорусские туристы застряли в аэропорту Бургаса

В редакцию портала обратилась читательница, которая рассказала, что она с группой детей не может вылететь из Бургаса в Минск.



Фото: читательница TUT.BY

— В моей группе 15 детей, одному из них — два года. Мы уже 12 часов сидим в аэропорту, и не можем вылететь в Минск.

Руководитель группы рассказала, что вылет был запланирован на 3 августа в 20.55.

— Нас с опозданием на 30 минут загрузили в самолет, через час выгрузили обратно в аэропорт. Дети всю ночь провели на железных сидениях, многие замерзли, только в три часа ночи их покормили, на весь самолет дали только 5 пледов! До сих пор сидим, обещают в 8 утра вылет.



Фото: читательница TUT.BY

Ситуацию прокомментировали в авикомпании «Белавиа».

— Вечером 3 августа воздушное судно Боинг 737−300 при подготовке к вылету рейса В2−8340 в болгарском аэропорту Бургас было повреждено по вине обслуживающей компании, что привело к задержке вылета рейса, — рассказал заместитель генерального директора авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец. — В процессе загрузки багажа погрузчиком обслуживающей компании аэропорта «Бургас» была повреждена правая кромка заднего багажника самолета.

Воздушное судно было необходимо отремонтировать, поэтому пассажиров и их багаж сняли с борта.

— К сожалению, оперативно устранить неполадку не удалось и было принято решение выслать за пассажирами запасной самолет. Сразу после получения разрешения в ночное время от авиационных властей Болгарии запасной борт вылетел за пассажирами из Минска. В связи с полной загрузкой гостиниц курорта, а также отсутствием многоразовых виз у большой части пассажиров, не удалось предоставить проживание в близлежащих гостиницах. Со своей стороны, авиакомпания предоставила горячее питание ночью, а также утром легкую закуску и напитки. В Бургас направлена техническая команда авиакомпании для проведения ремонта повреждённого воздушного судна, вылет которого запланирован сегодня на 15.00, — добавил Игорь Чергинец.

В авиакомпании принесли свои извинения за случившийся инцидент.