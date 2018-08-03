|
Град и сильные ливни ожидаются в некоторых районах во второй половине дня 4 августа
04.08.2018 15:10 — Новости Общества | БелТА
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Град и сильные ливни ожидаются в некоторых районах во второй половине дня 4 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Сегодня, 4 августа, в 14.30 до 23.00 по югу республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град", - уточнили синоптики.
С 15.00 до 18.00 по южной половине страны максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-32, в Минске - 30-31 градус выше нуля.
Объявлен оранжевый уровень опасности.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Град и сильные ливни ожидаются в некоторых районах во второй половине дня 4 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)