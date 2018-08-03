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Град и сильные ливни ожидаются в некоторых районах во второй половине дня 4 августа

04.08.2018 15:10 — Новости Общества | БелТА  
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Град и сильные ливни ожидаются в некоторых районах во второй половине дня 4 августа

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Град и сильные ливни ожидаются в некоторых районах во второй половине дня 4 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня, 4 августа, в 14.30 до 23.00 по югу республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град", - уточнили синоптики. 

С 15.00 до 18.00 по южной половине страны максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-32, в Минске - 30-31 градус выше нуля.

Объявлен оранжевый уровень опасности.-0-

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Теги: Минск
 
 
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4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Град и сильные ливни ожидаются в некоторых районах во второй половине дня 4 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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