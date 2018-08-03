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Под Дрогичином при лобовом столкновении автомобилей погибла беременная женщина, четыре человека травмировано

04.08.2018 14:37 — Новости Общества | БелаПАН  
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Брест, 4 августа. В Дрогичинском районе 3 августа около 23.15 на автодороге М-10 в результате лобового столкновения погибла беременная женщина, четыре человека травмировано.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, водитель автомобиля "Фольксваген-Гольф" при обгоне двигавшейся в попутном направлении машины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Опелем".

"Фольксвагеном" управлял житель Кобрина 1995 года рождения. С ним ехали три жительницы Кобрина, одна из них беременная 1991 г. р. За рулем "Опеля" находился мужчина 1983 г. р.

В результате ДТП беременная от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Две другие женщины и водители столкнувшихся автомобилей получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Дрогичинский районный отдел Следственного комитета в отношении водителя "Фольксвагена" возбудил уголовное дело.
Лариса Шиганова, БелаПАН.
 
Теги: Брест
 
 
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Брест, 4 августа. В Дрогичинском районе 3 августа около 23.15 на автодороге М-10 в результате лобового столкновения погибла беременная женщина, четыре человека...
 
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