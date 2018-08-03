«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник

Сегодня на Будакошелевщине прошла благотворительное мероприятие для людей с ограниченными физическими возможностями, организованная гомельским мотоклубом «Железные братья».

В рамках акции колонна мотоциклистов в сопровождении ГАИ прибыла на автостоянку в районе центральной котельной на въезде в город, где их ждали все желающие познакомиться с байкерами, сфотографироваться за рулем «железных» коней и, конечно же, прокатиться на них с ветерком.

Далее байкеры проследовали к отделению дневного пребывания ТЦСОН, где состоялась концертная программа для людей с ограниченными физическими возможностями. Перед ребятами выступила этно-группа «Старый Фольварк» музыкальной школы-студии Андрея Васильева «DРАЙВ», а своими зрелищными и красочными номерами порадовали участники программы в научном стиле «Открывай-ка!» Завершилась встреча на радостной ноте за сладким столом.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.





























































































