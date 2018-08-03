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«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник

04.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Сегодня на Будакошелевщине прошла благотворительное мероприятие для людей с ограниченными физическими возможностями, организованная гомельским мотоклубом «Железные братья».

В рамках акции колонна мотоциклистов в сопровождении ГАИ прибыла на автостоянку в районе центральной котельной на въезде в город, где их ждали все желающие познакомиться с байкерами, сфотографироваться за рулем «железных» коней и, конечно же, прокатиться на них с ветерком.

Далее байкеры проследовали к отделению дневного пребывания ТЦСОН, где состоялась концертная программа для людей с ограниченными физическими возможностями. Перед ребятами выступила этно-группа «Старый Фольварк» музыкальной школы-студии Андрея Васильева «DРАЙВ», а своими зрелищными и красочными номерами порадовали участники программы в научном стиле «Открывай-ка!» Завершилась встреча на радостной ноте за сладким столом.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.

«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник
«Железные братья» подарили ребятам настоящий праздник

 
Теги: знакомства
 
 
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Сегодня на Будакошелевщине прошла благотворительное мероприятие для людей с ограниченными физическими возможностями, организованная гомельским...
 
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