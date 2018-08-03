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Заплыв, посвященный подвигу разведчиков

04.08.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Заплыв, посвященный подвигу разведчиков

В Мурманской области, в губе (бухте) Малая Волоковая, состоялся заплыв, посвященный памяти и подвигу разведчиков отряда капитана Александра Юневича.

Место для заплыва выбрали не случайно: там, где на занятом врагами берегу Малой Волоковой высадился 29 марта 1943 года разведотряд морской пехоты Северного флота под командованием Александра Юневича, уроженца глусской деревни Замосточье. К 1943 году капитан Юневич был одним из самых известных разведчиков на Северном флоте, его имя произносилось с особым почтением, а немецкое командование объявило награду за его голову. Группа под командованием Юневича должна была взять языка и уничтожить базу горных егерей. Они знали, что идут практически на верную гибель, но подчинились приказу… Почти 30 часов длился неравный бой с окружившими солдат врагами, выжили в нем только два человека, один из них, тяжело раненный минными осколками, попал в плен.

О том, как проходил заплыв, мы узнали от председателя федерации зимнего плавания города Мурманска Александра Рожкова. Александр не раз был в тех местах, где принимала свой последний бой группа капитана Юневича, много слышал про спасение разведчика Бакина, и идея заплыва в честь подвига нашего народа была у него давно.


Заплыв, посвященный подвигу разведчиков

Александр рассказал, что организаторы, Вячеслав Корнеев и Роман Каркачев (председатель федерации зимнего плавания Санкт-Петербурга), сумели собрать 10 пловцов из разных городов России и обеспечить их безопасность и реабилитацию после заплыва. Среди участников была и одна женщина. Слова о безопасности и реабилитации — не пустой звук, ведь вода в Баренцевом море в этот день была всего +7,6 градуса.

«Поначалу заплыв планировался с места высадки десанта на вражеский берег до места, куда волнами прибило Александра Бакина —  оставшегося в живых и не сдавшегося врагам разведчика, — рассказал Александр Рожков. — Но из-за погодных условий организаторы приняли решение: плыть то же расстояние — 1 250 метров, но в более безопасном направлении. И решение было в той ситуации правильным. Пловцам пришлось преодолевать встречный ветер более 8 метров в секунду и довольно сильное волнение океана. Они пробыли в холодной воде разное время, от 30 минут до полутора часов: всё зависело от их скорости, умения плавать на открытой воде и простого везения. Двум участникам заплыва не удалось финишировать самостоятельно: сильное отливное течение тащило их с большой скоростью в океан».


Заплыв, посвященный подвигу разведчиков

Среди тех, кто решился 10 июля на заплыв, были четверо мурманчан. В День Военно-морского флота, 28 июля, они снова вернулись на место старта, чтобы всё-таки повторить путь Бакина и финишировать точно там, где на скалистом берегу был найден разведчик. Вода была в районе 10—12 градусов, ветер 10 м/с, немного относило с курса приливное течение, но все четверо пловцов справились со своей задачей. Спортсменов встретили в лагере аплодисментами, цветами и наградили памятными значками и дипломами. «В воде мы пробыли каждый от 20 до 28 минут, всё это время нас сопровождали лодки, а выбираться на каменистый берег помогали друзья. Но даже с такой помощью мы поняли, что подвиг разведчика Бакина (а он почти шесть суток боролся с водой и холодом) был на грани человеческих сил», — рассказал Александр Рожков.

Заплыв 28 июля состоялся в рамках похода «Фронтовыми дорогами Рыбачьего — 2018», который был организован уже в 43-й раз мурманским историком-краеведом Михаилом Орешетой.

Михаил Орешета и еще несколько мурманчан три года назад побывали на глусской земле, в Замосточье, на родине легендарного разведчика. У себя в Мурманской области они каждый год проводят мероприятия в память разведгруппы капитана Юневича. И мы, глусчане, им за эту память очень благодарны.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото предоставлено Артёмом СОБИНИНЫМ

 
 
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В Мурманской области, в губе (бухте) Малая Волоковая, состоялся заплыв, посвященный памяти и подвигу разведчиков отряда капитана Александра Юневича. Место для...
 
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