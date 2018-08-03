«Секреты» службы: в Березовском РОВД состоялся День открытых дверей

В рамках республиканской межведомственной программы «Забота» сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел райисполкома совместно с воскресной школой Свято-Михайловского храма г. Березы проведен День открытых дверей в Березовском РОВД.

В ходе мероприятия для детей и взрослых (всего 33 человека) была проведена экскурсия по районному отделу милиции. Посетителям показали условия работы сотрудников, рассказали о службах и подразделениях РОВД, продемонстрировали профилактические стенды. В актовом зале состоялась выставка образцов милицейского вооружения и специальных средств, которые используют правоохранители в повседневной работе. Ребята увлеченно разглядывали бронежилеты и каски, примеряли их и делали селфи.

Сотрудники группы кадров и ИДН показали экспозиции музея РОВД, открытого к 100-летию белорусской милиции. Примечательно, что на снимках ребята узнавали своих родственников, а потому с интересом задавали вопросы, фотографировались на память. В ходе мероприятия детям также были доведены правила поведения на воде, в лесу и в быту, на объектах железнодорожного транспорта.

В заключение посетители поблагодарили сотрудников милиции за познавательную экскурсию.

Павел Дубик, инспектор ИДН Березовского РОВД.