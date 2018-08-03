ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Секреты» службы: в Березовском РОВД состоялся День открытых дверей

04.08.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
Размер текста:
A
A
A

В рамках республиканской межведомственной программы «Забота» сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел райисполкома совместно с воскресной школой Свято-Михайловского храма г. Березы проведен День открытых дверей в Березовском РОВД.

В ходе мероприятия для детей и взрослых (всего 33 человека) была проведена экскурсия по районному отделу милиции. Посетителям показали условия работы сотрудников, рассказали о службах и подразделениях РОВД, продемонстрировали профилактические стенды. В актовом зале состоялась выставка образцов милицейского вооружения и специальных средств, которые используют правоохранители в повседневной работе. Ребята увлеченно разглядывали бронежилеты и каски, примеряли их и делали селфи.

Сотрудники группы кадров и ИДН показали экспозиции музея РОВД, открытого к 100-летию белорусской милиции. Примечательно, что на снимках ребята узнавали своих родственников, а потому с интересом задавали вопросы, фотографировались на память. В ходе мероприятия детям также были доведены правила поведения на воде, в лесу и в быту, на объектах железнодорожного транспорта.

В заключение посетители поблагодарили сотрудников милиции за познавательную экскурсию.

Павел Дубик, инспектор ИДН Березовского РОВД.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках республиканской межведомственной программы «Забота» сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел райисполкома совместно с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Заплыв, посвященный подвигу разведчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика