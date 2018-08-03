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ИМНС консультирует: о вычете НДС при отсутствии электронных счет-фактур

04.08.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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Вопрос:

При переходе с упрощенной системы налогообложения (УСН) без НДС на общий порядок налогообложения (ОСН) с 01.01.2018 г. плательщик вправе самостоятельно выделить для вычета суммы НДС из остатков товаров. Принимается ли налог к вычету, если отсутствуют электронные счета-фактуры (далее – ЭСЧФ) на «входной» НДС от их поставщиков: ЭСЧФ не выставлялись поставщиками (товары приобретены до 01.01.2017 г.); ЭСЧФ выставлялись, но покупатель – неплательщик НДС их не подписывал?

Ответ:

В отношении товаров, приобретенных до 01.01.2017 г., вычет можно производить без ЭСЧФ. При получении уведомления от налоговых органов о наличии отклонений по налоговым вычетам, по результатам камерального контроля следует представить пояснение, в котором нуж но изложить причину установленных отклонений между данными ЭСЧФ и декларации по НДС.

По приобретенным в 2017 году товарам вычет возможен только на основании ЭСЧФ. То есть по остаткам указанных товаров, по которым ЭСЧФ не подписаны, вычет не производится. Если плательщик поставит свою электронную цифровую подпись (ЭЦП) на таких ЭСЧФ, то сможет принять налог к вычету. В разделе портала «Мои счета-фактуры», «Входящие. Подписанные» с использованием сервиса портала «Управлять вычетами» следует обязательно в отношении такого ЭСЧФ проставить дату наступления права на вычет (дату подписания ЭСЧФ, которая должна быть позже даты перехода с УСН на ОСН или совпадать с ней).

По суммам налога, самостоятельно выделенным для вычета, создание ЭСЧФ не предусмотрено.

Татьяна ЛЕВОШЕВИЧ, начальник отдела камеральных проверок инспекции МНС по Березовскому району.

 
 
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На вопрос отвечает Татьяна ЛЕВОШЕВИЧ, начальник отдела камеральных проверок инспекции МНС по Березовскому району.
 
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