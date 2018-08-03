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27 июля на заседании райисполкома подведены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета региона за 1-е полугодие 2018 г.

04.08.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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По данной теме докладывали заместители председателя райисполкома Данута Гордеева, Алексей Жолтиков, Дмитрий Зеневич, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Сергей Левонюк, начальник финансового отдела райисполкома Жанна Никитич.

Кстати, для Сергея Леонидовича Левонюка это было последнее рабочее заседание в нынешнем статусе. Он согласован на должность первого заместителя председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома.

Стоит отметить, что по итогам работы за январь – июнь нынешнего года выполнены все ключевые показатели эффективности работы райисполкома, установленные соответствующим решением Брестского облисполкома «О задачах социально-экономического развития Брест-ской области на 2018 год»: экспорт товаров – 139% (при прогнозе 115%), экспорт услуг – 157,4% (прог-ноз – 103,8%), прямые иностранные инвестиции на чистой основе – 9062 тыс. долларов (прогноз – 850 тыс. долларов).

Достигнуты требуемые значения по трем из четырех заданий, оказывающих наибольшее влияние на формирование валового регионального продукта Брест-ской области: это индекс физического объема промышленного производства, валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, розничный товарооборот.

Доходы бюджета района за первое полугодие составили 38,6 млн рублей, расходы – 40,1 млн рублей.

Несмотря на довольно оптимистические результаты прогнозов, некоторым руководителям пришлось лично держать ответ на вопросы председателя райисполкома. Леонид Алексеевич заострил внимание на создании новых рабочих мест на  УП «Вердимар», сохранении и ни в коем случае не сокращении персонала на Белоозерском энергомеханическом заводе, на оценке имущественного комплекса «Березатары», новых рынках сбыта продукции Березовского сыродельного комбината.

При обсуждении работы сельскохозяйственной отрасли подчеркивалась проблематика  огораживания ферм, работы с кадрами, финансовой дисциплины предприятий.

В строительном и коммунальном направлениях обсуждались темы наведения порядка в гаражных кооперативах, заготовки вторичных материальных ресурсов, использования коммерческого жилфонда, закрытия полигонов ТБО.

Также председатель райисполкома указал на разные темпы развития экспорта медицинских услуг в г. Березе и г. Белоозерске.

По второму вопросу –о ходе реализации в Березовском районе Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы – выступил директор ГУПП «Березовское ЖКХ» Валерий Климчук.

Валерий Васильевич подробно рассказал обо всех подпрограммах, за которые отвечает возглавляемое им предприятие, объединенных в один общий большой программный документ. Это «Обеспечение качества и доступности услуг», «Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения», «Ремонт жилищного фонда», «Безопасный лифт»,  «Чистая вода», «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов», «Качество и доступность бытовых услуг».

По всем вопросам приняты соответствующие решения.

Геннадий КУРИЛОВИЧ.

 

 
Теги: Брест
 
 
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По данной теме докладывали заместители председателя райисполкома Данута Гордеева, Алексей Жолтиков, Дмитрий Зеневич, начальник отдела архитектуры, строительства...
 
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