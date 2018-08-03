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В Европе отмечается День солидарности с гражданским обществом Беларуси

04.08.2018 16:41 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 4 августа. В Европе 4 августа отмечается День солидарности с гражданским обществом Беларуси.

В 2012 году ряд неправительственных организаций и коалиций европейских стран выступил с инициативой объявить 4 августа Международным днем солидарности с гражданским обществом Беларуси. В этот день в 2011 году был задержан руководитель закрытого белорусскими властями правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий. Он был обвинен в уклонении от уплаты налогов и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы.

"Этот международный день призван поддержать гражданских активистов Беларуси, которые продолжают продвигать и защищать стандарты прав человека и верховенства права, новые идеи и инициативы, помогать людям. И все это — вопреки систематическому нарушению фундаментальных прав: свободы собраний, объединения, выражения мнения — тех основ, без которых гражданское общество существовать не может", — отмечается в комментарии на правозащитном ресурсе spring96.org.

Организаторы дня призывают неравнодушных граждан из разных стран с помощью акций в своих городах привлечь внимание к ситуации в Беларуси и поддержать тех, кто борется за свободу "в условиях постоянного давления и преследования". Символом дня стал голубой василек.

По информации правозащитников, солидарность с белорусскими коллегами выразили активисты в Санкт-Петербурге.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 августа. В Европе 4 августа отмечается День солидарности с гражданским обществом Беларуси. В 2012 году ряд неправительственных организаций и коалиций...
 
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