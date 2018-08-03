"Саша звезда. Сразу и навсегда". В соцсетях прощаются с Александром Куллинковичем

В возрасте 46 лет лет от пневмонии умер лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович . Соцсети вспоминают известного музыканта.

Сегодня «Нейро Дюбель» должен был выступать на оупен-эйре «Рок за Бобров» под Минском. Его память на фестивале почтили минутой молчания, а лидер J: Морс Владимир Пугач вышел на сцену в майке «Нейро Дюбель». Об этом написала в фейсбуке Екатерина Романова, руководитель пресс-центра «Рока за Боборов».

Рекламист Юлия Ляшкевич и Александр Куллинкович были однокурсниками. «Саша звезда. Сразу и навсегда», — пишет она.

Режиссер и продюсер Владимир Максимков опубликовал стихи.

Журналист Алесь Пилецкий вспоминает, как «разам з ім хвілін пяць раўлі ў мікрафон пра «выдерни шнур, выдави стекло».

Обозреватель и аналитик Виталий Цыганков пишет, как Куллинкович в ответ на его шутку серьезно ответил, что умрет в Беларуси.

Ведущая Катерина Пытлева, как и многие знакомые музыканта, называет его Дядей Сашей и говорит ему спасибо.

Знакомые музыканта заметили, что сам он меньше месяца назад писал в фейсбуке, что это год для него «страшный»: «Не знаю, что еще ожидать. Не заладилось все с января. Мягко говоря».