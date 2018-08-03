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"Саша звезда. Сразу и навсегда". В соцсетях прощаются с Александром Куллинковичем
04.08.2018 17:38 — Новости Общества | Tut.by
В возрасте 46 лет лет от пневмонии
Сегодня «Нейро Дюбель» должен был выступать на оупен-эйре «Рок за Бобров» под Минском. Его память на фестивале почтили минутой молчания, а лидер J: Морс Владимир Пугач вышел на сцену в майке «Нейро Дюбель». Об этом написала в фейсбуке Екатерина Романова, руководитель пресс-центра «Рока за Боборов».
Рекламист Юлия Ляшкевич и Александр Куллинкович были однокурсниками. «Саша звезда. Сразу и навсегда», — пишет она.
Режиссер и продюсер Владимир Максимков опубликовал стихи.
Журналист Алесь Пилецкий вспоминает, как «разам з ім хвілін пяць раўлі ў мікрафон пра «выдерни шнур, выдави стекло».
Обозреватель и аналитик Виталий Цыганков пишет, как Куллинкович в ответ на его шутку серьезно ответил, что умрет в Беларуси.
Ведущая Катерина Пытлева, как и многие знакомые музыканта, называет его Дядей Сашей и говорит ему спасибо.
Знакомые музыканта заметили, что сам он меньше месяца назад писал в фейсбуке, что это год для него «страшный»: «Не знаю, что еще ожидать. Не заладилось все с января. Мягко говоря».
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В возрасте 46 лет лет от пневмонии умер лидер группы "Нейро Дюбель" Александр Куллинкович. Соцсети вспоминают известного музыканта.
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