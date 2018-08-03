Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа

Прощание с Александром Куллинковичем состоится 5 августа с 15.00 до 16.00 в крематории Северного кладбища Минска, сообщают naviny.by .

Музыкант Александр Куллинкович скончался 4 августа , ему было 46 лет.

Причиной смерти стала недолеченная пневмония. В больницу Александр попал утром 3 августа.

«В среду у нас была репетиция. Он отлично выглядел и хорошо себя чувствовал. А вчера его увезли в больницу… Кончился наш «Нейро Дюбель», — сказал барабанщик группы Андрей Степанюк.