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Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
04.08.2018 19:38 — Новости Общества | Tut.by
Прощание с Александром Куллинковичем состоится 5 августа с 15.00 до 16.00 в крематории Северного кладбища Минска,
Музыкант Александр Куллинкович
Причиной смерти стала недолеченная пневмония. В больницу Александр попал утром 3 августа.
«В среду у нас была репетиция. Он отлично выглядел и хорошо себя чувствовал. А вчера его увезли в больницу… Кончился наш «Нейро Дюбель», — сказал барабанщик группы Андрей Степанюк.
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Прощание с Александром Куллинковичем состоится 5 августа с 15:00 до 16:00 в крематории Северного кладбища Минска.
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