Когда боли при меструации — симптом более серьезного заболевания? Какие выделения могут говорить о патологии? Как быть при «задержке»? На самые важные вопросы о менструации в новом выпуске проекта «Женское здоровье» отвечает врач-гинеколог Наталья Мороз.

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