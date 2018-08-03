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Что нужно знать о "критических днях". Рассказывает врач-гинеколог
04.08.2018 20:52 — Новости Общества | Tut.by
Когда боли при меструации — симптом более серьезного заболевания? Какие выделения могут говорить о патологии? Как быть при «задержке»? На самые важные вопросы о менструации в новом выпуске проекта «Женское здоровье» отвечает врач-гинеколог Наталья Мороз.
Вы можете задать свой вопрос специалисту: пишите на электронную почту air@tutby.com с пометкой «Женское здоровье».
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Когда при менструации пора перестать терпеть боль? Какие выделения могут говорить о патологии? Как быть при "задержке"? На самые важные вопросы о менструации в...
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