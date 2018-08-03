Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?

Лето – самая яркая и незабываемая пора для детворы, которая любит проводить время на свежем воздухе и за любимыми занятиями. А что может быть лучше, чем провести его в кругу друзей и сверстников?
Сегодня у мальчишек и девчонок была прекрасная возможность собраться вместе, весело и с пользой хорошенько отдохнуть и развлечься. В парке возле центрального районного дома культуры было многолюдно. Взрослые и ребятишки пришли на «Веселый кавардак». Организаторы детского развлекательного фестиваля приготовили для гостей многочисленные подвижные и озорные конкурсы и игры, провели различные мастер-классы. Все это сопровождалось зажигательными и веселыми песнями. Кроме того, все желающие за символическую плату могли прокатиться на лошадях из агроусадьбы «
Ольга МАРЦЕЛЕВА.
Фото автора.