Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?

Лето – самая яркая и незабываемая пора для детворы, которая любит проводить время на свежем воздухе и за любимыми занятиями. А что может быть лучше, чем провести его в кругу друзей и сверстников?

Сегодня у мальчишек и девчонок была прекрасная возможность собраться вместе, весело и с пользой хорошенько отдохнуть и развлечься. В парке возле центрального районного дома культуры было многолюдно. Взрослые и ребятишки пришли на «Веселый кавардак». Организаторы детского развлекательного фестиваля приготовили для гостей многочисленные подвижные и озорные конкурсы и игры, провели различные мастер-классы. Все это сопровождалось зажигательными и веселыми песнями. Кроме того, все желающие за символическую плату могли прокатиться на лошадях из агроусадьбы « Ветер в гривах ». Каждый смог найти занятие себе по душе и провести время с пользой. Одним словом, «Веселый кавардак» удался!

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора.





























































