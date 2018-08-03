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Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?

04.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Лето – самая яркая и незабываемая пора для детворы, которая любит проводить время на свежем воздухе и за любимыми занятиями. А что может быть лучше, чем провести его в кругу друзей и сверстников?

Сегодня у мальчишек и девчонок была прекрасная возможность собраться вместе, весело и с пользой хорошенько отдохнуть и развлечься.  В парке возле центрального районного дома культуры было многолюдно. Взрослые и ребятишки пришли на «Веселый кавардак». Организаторы детского развлекательного фестиваля приготовили для гостей многочисленные подвижные и озорные конкурсы и игры, провели различные мастер-классы. Все это сопровождалось зажигательными и веселыми песнями. Кроме того, все желающие за символическую плату могли прокатиться на лошадях из агроусадьбы «Ветер в гривах».   Каждый смог найти занятие себе по душе и провести время с пользой. Одним словом, «Веселый кавардак» удался!

 

 

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора.

Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?
Кто устроил кавардак в парке у дома культуры?

 
 
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Лето – самая яркая и незабываемая пора для детворы, которая любит проводить время на свежем воздухе и за любимыми занятиями. А что может быть...
 
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