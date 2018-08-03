Жарааа в Минске стоит невыносимая. Многие спасаются от зноя в аквапарках и на пляжах. Но есть и те, кто предпочитает экстремальный отдых. На водохранилище Дрозды молодежь ныряет с высоты прямо в мутную, зеленую воду. TUT.BY наблюдал за странным и очень опасным способом отдохнуть. Не повторяйте! Это опасно для жизни!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не повторяйте! Как минчане купаются там, где нельзя Экстремальный способ спастить от жары: прыгнуть со шлюза на водохранилище Дрозды прямо в зеленую цветущую воду.