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Не повторяйте! Как минчане купаются там, где нельзя
04.08.2018 21:27 — Новости Общества | Tut.by
Жарааа в Минске стоит невыносимая. Многие спасаются от зноя в аквапарках и на пляжах. Но есть и те, кто предпочитает экстремальный отдых. На водохранилище Дрозды молодежь ныряет с высоты прямо в мутную, зеленую воду. TUT.BY наблюдал за странным и очень опасным способом отдохнуть. Не повторяйте! Это опасно для жизни!
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Экстремальный способ спастить от жары: прыгнуть со шлюза на водохранилище Дрозды прямо в зеленую цветущую воду.
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