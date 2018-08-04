ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержан организатор секс-вечеринок под Минском

04.08.2018 20:00 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 4 августа. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД задержали организатора секс-вечеринок под Минском, сообщается на сайте телеканала ОНТ со ссылкой на Министерство внутренних дел Беларуси.

По информации телеканала, задержанный обвиняется "в совершении насильственных действий во время этих вечеринок. Мужчина ранее судим за изнасилование, убийство, разбой, кражи. Следственный комитет изучает материалы дела".

Об организаторе каких секс-вечеринок идет речь, ОНТ не сообщает. Однако, напомним, что, по информации МВД от 30 июля, двумя сутками ранее в поселке Боровляны Минского района сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (ГУНиПТЛ) МВД пресекли деятельность подпольного борделя. Операция по его ликвидации проходила при поддержке милицейского спецназа.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы установили, что с 2016 по 2018 годы двое неработающих минчан снимали коттедж для проведения за вознаграждение закрытых секс-вечеринок. Клиентов искали среди знакомых, через объявления в интернете, соцсетях и мессенджерах. Стоимость входа для мужчин составляла от 200 до 370 рублей, для пары — 120 рублей. Представительницы слабого пола участвовали в мероприятии бесплатно. В последующем постоянным членам клуба предоставлялись скидки. Деньги посетители переводили на карточку, мобильный телефон или передавали лично организаторам", — сообщил заместитель начальника ГУНиПТЛ Дмитрий Цаюн.

Помимо случайных участников на вечеринках присутствовали проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены и другой обслуживающий персонал, услуги которого входили в стоимость посещения. Также в оплату включали алкоголь, еду, пользование сауной и бассейном.

На момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди них были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет.

В отношении организаторов подпольного борделя Минским РОСК было возбуждено дело по ч. 1 ст. 171 УК (организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией).


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 4 августа. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД задержали организатора секс-вечеринок под Минском,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Прамень

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика