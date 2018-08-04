Где помыть машину в Витебске: цены, адреса, режим работы автомоек

Чистые автомобили приятны и их владельцам, и окружающим. Мы поинтересовались в витебских автомойках прейскурантом цен на услуги для легковушек. В этом обзоре — информация, во сколько автовладельцам обойдется наведение внешнего лоска своим «ласточкам».
Простой обмыв транспортного средства — самый бюджетный вариант: цена варьируется от 3 до 7 рублей. А если воспользоваться услугой самообслуживания — и того дешевле: владелец может помыть машину по тарифу 70 копеек — минута.
Мойка с сушкой обходится дороже. Но, как рассказал один из сотрудников сервиса, — это наиболее популярная услуга среди витеблян. Минимальный ценник, который мы обнаружили, — 5 рублей. Но средний чек по городу: 8−9 рублей.
В эту сумму обычно включают использование шампуня и мытье ковриков. Это иногда стоит в прейскуранте отдельно: помывка одного резинового коврика обойдется от 50 копеек до 3 рублей; ворсаланового — от 1 до 5 рублей.
Мойка машины с применением воска создает на поверхности кузова защитную пленку. Стоимость такой услуги «утяжеляет» расходы на 2−3 рубля (если заказываете холодный воск) или на 3−5 рубля (если горячий). Другие варианты защитного покрытия будут намного дороже.
Если к мойке добавить еще уборку салона пылесосом, натирку панели и стекол — сумма в чеке составит от 16 до 20 рублей.
Автовладельцам предлагают и другие услуги. Например, чистка двигателя (4−12 рублей), нанесение покрытия «Антидождь» (5−25 рублей), чернение резины колес (2−4 рубля), удаление битумных пятен (1,1−59,5 рубля за элемент).
Ниже мы расположили цены (в порядке возрастания) на услуги автомоек в Витебске, с которыми нам удалось связаться. Если в списке нет сервиса, который вы посещаете, — поделитесь, пожалуйста, информацией о нем в комментариях.
Об услугах химчистки и влажной уборки салона автомобиля расскажем в следующем обзоре.
Название автомойки
Расценки на мойку
Нанесение воска и другие услуги
Режим работы
Адрес и контакты
БАМ (мойка самообслуживания)
Оплата по времени — 70 копеек за минуту. Разницы в режимах нет, будь то обычная мойка с нанесением полимера, сушка или ополаскивание водой. Минимальный заказ — на 50 копеек.
Средний чек — 3−4 рубля.
Круглосуточно.
ул. Гагарина, 60. Телефон: +375 44 730−50−57, сайт.
«АГАТ»
Экспресс-мойка — 3 рубля (с сушкой и шампунем — 5 рублей). Вместе с ковриками — 7 рублей. Воск: холодный — 9 рублей, горячий — 10,5 рубля. С уборкой салона пылесосом и натиркой панели и стекол — 16 рублей. 8-я мойка — бесплатно.
6,5 рубля (с шампунем). Если добавить сушку и мойку ковриков — 8 рублей. Вместе с покрытием воском, уборкой салона и багажника пылесосом, мойкой стекол, зеркал, панелей — 18 рублей. Каждая 10-я мойка с воском — бесплатно.
Холодный воск — 2,5 рубля, горячий — 3 рубля, сухой — 30 рублей. Обмыв кузова с аппарата без шампуня и сушки — 4,5 рубля, только днища — 4 рубля. Покрытие «Антидождь» для лобового стекла — 5 рублей (вместе с двумя боковыми стеклами — 6 рублей). Мойка арок — 3 рубля, двигателя и моторного отсека — 10 рублей, дисков от нагара — 2,5 рубля (за штуку), радиатора — 2 рубля. Чернение резины колес — 2 рубля. Снятие пятен — 2,5 рубля (за одно). Мойка резинового коврика — 50 копеек, ворсаланового — рубль.
Ежедневно с 7.00 до 21.00. Бокс работает по предварительной записи.
ул. Бровки, 4б. Телефон: +375 33 690−92−29, группа.
«Автомойдодыр»
Экспресс-мойка без сушки — 6 рублей (с шампунем, уборкой ковриков и сушкой — 9 рублей). В комплексе с воском, натиркой пластика и панелей и мойкой стекол — 20 рублей. Обмыв кузова без шампуня и сушки — 4 рубля. Каждая 6-я мойка бесплатно. По четвергам для женщин скидка — 20%. Автомобилистам, разместившим наклейку с логотипом мойки на машину, — скидка 10%.
7 рублей (мойка с шампунем, мытьем ковриков, без сушки). За 10 рублей включат холодный воск, уборку ковриков, сушку кузова и дверных проемов. Обмыв кузова — 4 рубля (без ковриков, сушки и шампуня).
Воск: 3 рубля (холодный), 5 рублей (горячий), 50 рублей (сухой). Мойка стекол — 4 рубля. Стирка ковриков — 5 рублей. Устранение битумных пятен — 10−30 рублей.
«Сирена» — с 7.00 до 21.00
без выходных. «Дельфин» — ежедневно с 8.00 до 22.00.
«Сирена»: ул. Терешковой, 23. Телефон: 8 0212 63-14-00. «Дельфин»: ул. Терешковой, 5. Телефон: 8 0212 55-00-88. Группа.
«АвтоКАН»
Экспресс (без сушки) — 7 рублей. Мойка кузова и ковриков с сушкой — 10 рублей. Комплекс услуг (с холодным воском, влажной уборкой салона пылесосом, натиркой пластика и стекол, чернением резины) — 18 рублей.
Горячий воск — 5 рублей. Мойка двигателя — 10 рублей.
В будни с 9.00 до 18.00.
ул. Воинов-интернационалистов, 1д. Телефон: +375 29 798−88−81.
«Вираж»
8 рублей (с чисткой ковриков и сушкой). Обмыв кузова без шампуня и сушки — 3,5 рубля. Каждая 5-я мойка — бесплатная.