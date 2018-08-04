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Где помыть машину в Витебске: цены, адреса, режим работы автомоек

05.08.2018 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Чистые автомобили приятны и их владельцам, и окружающим. Мы поинтересовались в витебских автомойках прейскурантом цен на услуги для легковушек. В этом обзоре — информация, во сколько автовладельцам обойдется наведение внешнего лоска своим «ласточкам».


Фото: nasha-mojka.by

Простой обмыв транспортного средства — самый бюджетный вариант: цена варьируется от 3 до 7 рублей. А если воспользоваться услугой самообслуживания — и того дешевле: владелец может помыть машину по тарифу 70 копеек — минута.

Мойка с сушкой обходится дороже. Но, как рассказал один из сотрудников сервиса, — это наиболее популярная услуга среди витеблян. Минимальный ценник, который мы обнаружили, — 5 рублей. Но средний чек по городу: 8−9 рублей.

В эту сумму обычно включают использование шампуня и мытье ковриков. Это иногда стоит в прейскуранте отдельно: помывка одного резинового коврика обойдется от 50 копеек до 3 рублей; ворсаланового — от 1 до 5 рублей.

Мойка машины с применением воска создает на поверхности кузова защитную пленку. Стоимость такой услуги «утяжеляет» расходы на 2−3 рубля (если заказываете холодный воск) или на 3−5 рубля (если горячий). Другие варианты защитного покрытия будут намного дороже.

Если к мойке добавить еще уборку салона пылесосом, натирку панели и стекол — сумма в чеке составит от 16 до 20 рублей.

Автовладельцам предлагают и другие услуги. Например, чистка двигателя (4−12 рублей), нанесение покрытия «Антидождь» (5−25 рублей), чернение резины колес (2−4 рубля), удаление битумных пятен (1,1−59,5 рубля за элемент).

Ниже мы расположили цены (в порядке возрастания) на услуги автомоек в Витебске, с которыми нам удалось связаться. Если в списке нет сервиса, который вы посещаете, — поделитесь, пожалуйста, информацией о нем в комментариях.

Об услугах химчистки и влажной уборки салона автомобиля расскажем в следующем обзоре.

Название автомойки Расценки на мойку Нанесение воска и другие услуги Режим работы Адрес и контакты
БАМ (мойка самообслуживания) Оплата по времени — 70 копеек за минуту. Разницы в режимах нет, будь то обычная мойка с нанесением полимера, сушка или ополаскивание водой. Минимальный заказ — на 50 копеек. Средний чек — 3−4 рубля. Круглосуточно. ул. Гагарина, 60. Телефон: +375 44 730−50−57, сайт.
«АГАТ» Экспресс-мойка — 3 рубля (с сушкой и шампунем — 5 рублей). Вместе с ковриками — 7 рублей. Воск: холодный — 9 рублей, горячий — 10,5 рубля. С уборкой салона пылесосом и натиркой панели и стекол — 16 рублей. 8-я мойка — бесплатно. Чернение резины — 2 рубля. Натирка стекол — 3 рубля. Обмыв арок — 3 рубля, днища — 4 рубля, двигателя — 4 рубля (если химчистка — 9 рублей). Чистка багажного коврика — 3 рубля, мягких ковриков — 5 рублей. Удаление битумных пятен — 3−6 рублей за элемент. С 7.00 до 21.00, без выходных. ул. Генерала Ивановского, 5. Телефоны: +375 29 510−03−55, +375 33 610−07−05, группа.
Круглосуточная автомойка на Ленинградской, 88 («Автомойка 88»)

Экспресс — 6 рублей. Мойка с сушкой — 8 рублей. Просто обмыв — 4 рубля. Ночью с 22.00 до 6.00 — скидка 10%.
Для владельцев карт «Радуга» — сервис в любое время. 		Воск — 2 рубля (холодный), 4 рубля (горячий). Чернение резины колес — 4 рубля. Мойка стекол — 4 рубля. Круглосуточно. Ул. Ленинградская, 88. Телефоны: 8 0212 63-53-51, +375 29 515−15−33, +375 44 515−15−33. Сайт, группа.
«ВитБизнесАС» 6,5 рубля (с шампунем). Если добавить сушку и мойку ковриков — 8 рублей. Вместе с покрытием воском, уборкой салона и багажника пылесосом, мойкой стекол, зеркал, панелей — 18 рублей. Каждая 10-я мойка с воском — бесплатно. Холодный воск — 2,5 рубля, горячий — 3 рубля, сухой — 30 рублей. Обмыв кузова с аппарата без шампуня и сушки — 4,5 рубля, только днища — 4 рубля. Покрытие «Антидождь» для лобового стекла — 5 рублей (вместе с двумя боковыми стеклами — 6 рублей). Мойка арок — 3 рубля, двигателя и моторного отсека — 10 рублей, дисков от нагара — 2,5 рубля (за штуку), радиатора — 2 рубля. Чернение резины колес — 2 рубля. Снятие пятен — 2,5 рубля (за одно). Мойка резинового коврика — 50 копеек, ворсаланового — рубль. Ежедневно с 7.00 до 21.00. Бокс работает по предварительной записи. ул. Бровки, 4б. Телефон: +375 33 690−92−29, группа.
«Автомойдодыр» Экспресс-мойка без сушки — 6 рублей (с шампунем, уборкой ковриков и сушкой — 9 рублей). В комплексе с воском, натиркой пластика и панелей и мойкой стекол — 20 рублей. Обмыв кузова без шампуня и сушки — 4 рубля. Каждая 6-я мойка бесплатно. По четвергам для женщин скидка — 20%. Автомобилистам, разместившим наклейку с логотипом мойки на машину, — скидка 10%. Воск — 2 рубля, (твердый — 35 рублей). Мойка днища — 6−10 рублей, стекол — 4 рубля, радиатора — 4 рубля, двигателя — 12 рублей (просто обмыв — 6 рублей). Чернение резины — 4 рубля. Устранение битумных пятен — 1,1−59,5 рубля. «Жидкое стекло» — 120 рублей, «Антидождь» — 25 рублей. Чистка фар — 20 рублей. В будни — с 8.00 до 21.00, в выходные — с 7.00 до 21.00. ул. Терешковой, 13е. Телефон: +375 29 212−22−22. Группа: тут.
Грузовая автомойка 7 рублей (мойка с химсредствами).  

С 8.00 до 20.00
без выходных. 		ул. Терешковой, 11, корп. 8. Телефоны: 8 0212 48-78-68, +375 29 553−00−55.
«Дельфин» и «Сирена» 7 рублей (мойка с шампунем, мытьем ковриков, без сушки). За 10 рублей включат холодный воск, уборку ковриков, сушку кузова и дверных проемов. Обмыв кузова — 4 рубля (без ковриков, сушки и шампуня). Воск: 3 рубля (холодный), 5 рублей (горячий), 50 рублей (сухой). Мойка стекол — 4 рубля. Стирка ковриков — 5 рублей. Устранение битумных пятен — 10−30 рублей.

«Сирена» — с 7.00 до 21.00
без выходных. «Дельфин» — ежедневно с 8.00 до 22.00. 		«Сирена»: ул. Терешковой, 23. Телефон: 8 0212 63-14-00. «Дельфин»: ул. Терешковой, 5. Телефон: 8 0212 55-00-88. Группа.
«АвтоКАН» Экспресс (без сушки) — 7 рублей. Мойка кузова и ковриков с сушкой — 10 рублей. Комплекс услуг (с холодным воском, влажной уборкой салона пылесосом, натиркой пластика и стекол, чернением резины) — 18 рублей. Горячий воск — 5 рублей. Мойка двигателя — 10 рублей. В будни с 9.00 до 18.00. ул. Воинов-интернационалистов, 1д. Телефон: +375 29 798−88−81.
«Вираж» 8 рублей (с чисткой ковриков и сушкой). Обмыв кузова без шампуня и сушки — 3,5 рубля. Каждая 5-я мойка — бесплатная. Воск — 3 рубля. Мойка двигателя — 10 рублей (без химсредств — 5 рублей), радиатора — 5 рублей, днища — 4 рубля, арок — 3 рубля, стекол — 4 рубля. Устранение битумных пятен (поэлементно) — 3 рубля. С 8.00 до 20.00. Предварительная запись. ул. Володарского, 96. Телефоны: 8 0212 64-77-88, 43−19−26, +375 29 312−28−88. Группа, сайт.
АТП-5 Мойка с шампунем — 8,69 рубля (без сушки).   В будние дни с 8.00 до 17.00. ул. Панковой, 3. Телефон: 597−83−35, сайт.
Автомойка на АЗС «Блок» Обмыв кузова водой (без сушки) — 5 рублей. Мойка с шампунем (в том числе коврики) — 10 рублей. С заказом воска — 11 рублей. Мойка любых ковриков — 1 рубль. Чистка стекол — 3 рубля. Комплексная уборка (в салоне пылесосом, натирка панелей, стекол) — 12 рублей. Ежедневно с 7.00 до 21.00. ул. Воинов- интернационалистов, 3. Телефон: +375 33 382−73−22.
 
Теги: Витебск
 
 
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Чистые автомобили приятны и их владельцам, и окружающим. Мы поинтересовались в витебских автомойках прейскурантом цен на услуги для легковушек.
 
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