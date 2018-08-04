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Сегодня – День железнодорожника

05.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Сегодня – День железнодорожника

За каждым километром железнодорожного полотна стоит труд многих людей, отвечающих за комфорт и безопасность пассажиров, своевременную доставку грузов.

Сегодня – День железнодорожника

В их числе Михаил Журов, который отдал железной дороге 37 лет и, несмотря на то что находится на заслуженном отдыхе, свою работу вспоминает с особым трепетом и теплотой.

Родился Михаил Кириллович в д. Зыли Могилевского района. Его родители всю жизнь трудились в сельском хозяйстве, поэтому, еще учась в школе, он хотел посвятить себя работе на земле, мальчишкой часто представлял себя за рулем грузовой машины. Но, окончив школу, все же выбрал для себя профессию железнодорожника, поступив в Оршанский железнодорожный техникум на факультет эксплуатации железных дорог. После его окончания в 1978 году был распределен на станцию Буда-Кошелевская, где впоследствии так и остался. Здесь он встретил будущую супругу, которая тоже трудилась на железной дороге. Все эти годы он работал дежурным по станции Буда-Кошелевская.
– Работа на железной дороге – тяжелый труд и огромная ответственность, – делится Михаил Журов. – Дежурный по станции руководит приемом, отправлением и пропуском поездов, а также маневровыми передвижениями. Я считаю, что работа дежурного по станции является одной из наиболее важных профессий на железнодорожном транспорте. Она требует огромной ответственности и самоотдачи, внимательности и терпения, стрессоустойчивости и умения действовать оперативно, при этом четко следуя инструкциям. Несмотря на все сложности, я ни разу не пожалел о сделанном выборе и всегда любил свою работу.
Видя постоянную занятость родителей, их дети не пошли по стопам железнодорожников, а связали свою жизнь с медициной. Старшая дочь Елена работает фармацевтом, сын Максим – массажистом. Они подарили Михаилу Кирилловичу троих внуков, которые радуют пенсионеров озорным детским смехом и успехами в учебе.
Будакошелевщина стала для Михаила Журова вторым домом, где он обрел самые радостные и светлые моменты жизни. А дружный и сплоченный коллектив железнодорожной станции и сегодня говорит о нем как об одном из лучших работников, отдавая дань уважения его трудовым заслугам.
– В преддверии Дня железнодорожника хочется пожелать всем работникам стальной магистрали благополучия и терпения, не бойтесь трудностей, ставьте перед собой новые цели, развивайтесь, и тогда работа будет приносить вам только радость, – отметил Михаил Кириллович.

Ольга МАРЦЕЛЕВА.
Фото автора.

 
 
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За каждым километром железнодорожного полотна стоит труд многих людей, отвечающих за комфорт и безопасность пассажиров, своевременную доставку...
 
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