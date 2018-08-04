На ОАО «Полесские журавины» завершается уборка голубики

На территорию ОАО «Полесские журавины» мы въезжали под грохот канонады. И это никакая не шутка и уж точно не салют в нашу честь: просто здесь закупили шесть газовых пушек, расставили их по всем голубичным плантациям, и орудия теперь бабахают, распугивая всевозможную пернатую шпану.





Тут на любые затраты пойдешь: это ведь страх сказать, нынешним летом скворцы и лесные дрозды извели почти пятнадцать тонн ягоды! Видели, сколько стоит на рынке стаканчик голубики? А теперь представьте себе количество в тоннах и переведите в рубли. И ведь что только в хозяйстве ни предпринимали для отпугивания крылатых воришек: и шары запускали, и воздушных змеев, и имитаторы криков хищных птиц включали. Теперь вот пушки. Толк от них, конечно, есть, но всех проблем шумовое оформление не решает.

– Сокола бы сюда, он один здесь порядок навел бы, ни один воробей не трепыхнулся бы, – походя заметил кто-то из сборщиков ягод.

Ага, так вот сразу и купили! Сокол, конечно, идея замечательная, но одна такая ручная птичка стоит около 10 тысяч долларов. Так что в «Журавинах» пока пушками да трещетками обходятся. И это, чтобы вы понимали цену голубики, не единственная неприятность у садоводов. Основательно нашкодила здесь и небесная канцелярия, наслав на плантации в ночь с 5 на 6 июня сильнейший заморозок. Эх -эх… А на кустах уже образовалась завязь, но до ягод дело не дошло, потому что вымерзли все, которые находились ниже 40 сантиметров от земли. И обернулось бы дело настоящей катастрофой, не примени местные вовремя противозаморозковую защиту. А защита эта – тоже недавно приобретенные установки горячего тумана. Да плюс местные средства, в частности, мокрая солома, костры по периметру плантаций. Но и это не особенно помогло бы, не будь в «Журавинах» опытной агрономической службы: настоящей защитой от природных катаклизмов стала умелая работа с минеральными удобрениями и микроэлементами, применение их в виде водных растворов. Да и вообще много чего наколдовали агрономы для того, чтобы получить, несмотря ни на что, солидный урожай ягод – более 140 тонн. Для сравнения: в прошлом году этот показатель едва перешагнул сотню тонн. Но урожай только тогда урожай, когда он в закромах, в нашем случае во фруктохранилище. То есть требовалось, чтобы устойчивое словосочетание «убрать вовремя и без потерь» было не просто словами, не только лозунгом, но и практическим руководством к действию. Проще говоря, необходимо было правильно организовать и провести сбор ягод. И с этой задачей команда директора предприятия В.Г. Лягуского справились если и небезупречно, то выше всяких похвал.

И это я говорю не только о штатных специалистах, но и о сезонных работниках, число которых в иные дни достигало на уборке полтораста человек. Так вот, чтобы эффективнее управлять процессом сбора ягод, все сборщики были разбиты на четыре бригады, так сказать, по территориальному признаку. А во главе каждой бригады поставили тех, кто не только имел уже опыт работы на плантациях, но и успел заявить о себе как об авторитетном и дисциплинированном человеке. Так, сборщиков из Парохонска и Селища возглавила Татьяна Долмат, городские бригады возглавили Софья Линкевич, Татьяна Ремша и Надежда Тимохович. Работа у бригадира не такая простая, как может показаться на первый взгляд. В его обязанности входит непосредственная организация труда на месте: он расставляет членов бригады по рядам, контролирует их действия, отвечает за качество ягод. И при этом собирает ягоды наравне со всеми, получая все те же 60 копеек за килограмм. Кстати, об оплате. Здесь есть спецы, которые за смену собирают почти 80 килограммов ягоды! Семьи Ярутич и Кващенко, к примеру.

В «Журавинах» изобрели метод, позволяющий убирать капризную ягоду и в дождь! Что за метод? На этот вопрос директор предприятия отвечать категорически отказался, и правильно сделал: понятие «производственный секрет» никто не отменял. Так или иначе, а уже к началу августа уборку голубики здесь помаленьку завершали. Сказалась близость финиша и на урожайности: если в разгар уборки в день собирали до 7,5 тонны голубики, то теперь эта цифра уменьшилась чуть ли не вполовину. Конечно, свою роль сыграло и то обстоятельство, что в этом году сбор ягод начали примерно на две недели раньше обычного.

Не успели управиться с голубикой, а на горизонте уже маячит клюква, чеки которой требуют определенного водного уровня. Не снимаются с повестки дня и вопросы борьбы с сорняками. Но это так, завтрашние работы. Пока же можно уверенно констатировать, что ОАО «Полесские журавины» имеет полное право очередной сезон сбора голубики записать себе в актив. Тем более, что и сбыт ягод выглядит вполне перспективным.

Сергей ДОРОХОВ.

Фото автора.