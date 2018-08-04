ОАО «Брестмаш» планирует запустить сборку микроавтобусов в ноябре нынешнего года, сообщает "Вечерний Брест".



Фото: Вечерний Брест

Причем, выпускать машины будут для внутреннего рынка. Двигатели для микроавтобусов планирует поставлять моторный завод СП «МАЗ-Вейчай». А холдинг «БЕЛАВТОМАЗ», в состав которого входит предприятие, другие автокомпоненты — подвеску, стартера, генераторы и т.д. Как пояснил директор Василий Кохович, это будет крупноузловая сборка.

Правда, такое производство планировали открыть ранее, но не получилось. По словам руководителя, сейчас на «Брестмаше» сделано многое, чтобы запустить новый цех. Так демонтировали множество устаревших станков, выполнены другие подготовительные работы. И сейчас сам участок сборки почти готов: ведутся кровельные работы, установили специальную оградительную перегородку.

В целом к 2020 году планируется собирать до двух тысяч «брестских микроавтобусов» в год. Такова проектная мощность цеха. Вместимость микроавтобусов — 16 посадочных (пассажирских) мест.

Стоит отметить, что исторически никакого отношения к отечественному автомобилестроению ОАО «Брестмаш» не имело. Здесь занимались или занимаются выпуском комплектующих к бытовым газовым и электрическим плитам, оборудования для предприятий перерабатывающей отрасли агропромышленного комплекса и другой продукции.