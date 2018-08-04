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Жарко поручил создать к 1 сентября здоровьесберегающие условия для обучения учащихся

05.08.2018 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Вице-премьер Василий Жарко провел совещание по вопросу подготовки учреждений образования к началу 2018/2019 учебного года и дал ряд поручений. Об этом сообщает пресс-служба Совмина.


Фото: governmеnt.bv

В новом учебном году в Беларуси будет функционировать около 8 тысяч учреждений образования, в которых будут обучаться около 2 млн воспитанников, учащихся, студентов и слушателей. Школы примут более 100 тысяч первоклассников, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

На совещании рассмотрены вопросы решения всесторонних задач в целях качественной подготовки к началу нового учебного года учреждений образования всех уровней: начиная от дошкольного и заканчивая высшим образованием.

Руководителям госорганов, являющихся учредителями учреждений, поставлены задачи по укреплению материально-технической базы, завершению ремонтов, приобретению современного оборудования и необходимого инвентаря, модернизации пищеблоков, укомплектованию педагогическими кадрами, изданию учебников и учебных пособий. Обращено внимание на подготовку общежитий учреждений образования.

В ходе совещания особое внимание уделено «оказанию поддержки в подготовке к школе детям из малообеспеченных семей, организации работы школьных базаров, доступности и разнообразию одежды для школьников«.​


Фото: governmеnt.bv

Вице-премьер Василий Жарко отметил, что работа по подготовке учреждений образования к началу 2018/2019 учебного года должна быть завершена своевременно и к 1 сентября «в каждом учреждении образования должны быть созданы безопасные, комфортные и здоровьесберегающие условия для обучения и воспитания учащихся».

 
 
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Вице-премьер Василий Жарко провел совещание по вопросу подготовки учреждений образования к началу 2018/2019 учебного года и дал ряд поручений.
 
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